Знайди всіх п’ятьох: нова головоломка з котами та собаками підкорює Мережу

Головоломка / © Associated Press

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Kitty Bingo до 8 серпня — Міжнародного дня котів — створили візуальну головоломку, яка стрімко набирає популярності в Мережі. Серед барвистого натовпу пухнастих кошенят заховалися п’ять собак. Завдання користувачів — знайти всіх п’ятьох якомога швидше.

Про це повідомило видання Mirror.

Автори виклику запевняють: якщо ви здатні побачити всіх песиків за 20 секунд, у вас ідеальний зір 20/20 та відмінна увага до деталей. Та попереджають — це не так просто, як здається.

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Головоломка. Фото: Kitty Bingo

І хоча, на перший погляд, це може здатися дитячою розвагою, вчені переконані: подібні задачі тренують концентрацію та активізують роботу центральної нервової системи.

Розв’язання

Якщо ж знайти всіх собак не вдалося, ось розв’язання:

Розв’язання головоломки. Фото: Kitty Bingo

До слова, раніше в Мережі поширювалась головоломка, де треба було знайти приховане обличчя на фото. Лише 10% людей могли впоратися з цим завданням.