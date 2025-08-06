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Знайди всіх п’ятьох: нова головоломка з котами та собаками підкорює Мережу
У Мережі набирає популярності нова візуальна загадка: серед натовпу пухнастих котів ховаються п’ятеро собак. Бачать не всі — перевірте себе за 20 секунд!
Kitty Bingo до 8 серпня — Міжнародного дня котів — створили візуальну головоломку, яка стрімко набирає популярності в Мережі. Серед барвистого натовпу пухнастих кошенят заховалися п’ять собак. Завдання користувачів — знайти всіх п’ятьох якомога швидше.
Про це повідомило видання Mirror.
Автори виклику запевняють: якщо ви здатні побачити всіх песиків за 20 секунд, у вас ідеальний зір 20/20 та відмінна увага до деталей. Та попереджають — це не так просто, як здається.
І хоча, на перший погляд, це може здатися дитячою розвагою, вчені переконані: подібні задачі тренують концентрацію та активізують роботу центральної нервової системи.
Розв’язання
Якщо ж знайти всіх собак не вдалося, ось розв’язання:
До слова, раніше в Мережі поширювалась головоломка, де треба було знайти приховане обличчя на фото. Лише 10% людей могли впоратися з цим завданням.