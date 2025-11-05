ТСН у соціальних мережах

Знайомство у соцмережі обернулося насильством: 13-річну дівчинку викрали і тримали у підвалі

Дівчинка зникла після знайомства онлайн з 26-річним чоловіком.

Насильство.

Насильство. / © pixabay.com

В американському Пітсбурзі зникла 13-річну дівчину після того, як вона зустрілася з молодиком після знайомства у соцмережі Snapchat. Через кілька днів після зникнення її знайшли живою. Вона перебувала у підвалі будинку, де мешкав зловмисник. Над дівчиною вчинили сексуальне насильство.

Про це повідомляє видання The Mirror.

Зловмисником виявився 26-річний Кі-Шон Круміті. Йому висунуто звинувачення у торгівлі людьми, сексуальному насильстві, незаконних контактах з неповнолітньою та розбещенні дитини. Він є одним із щонайменше трьох чоловіків, яких було заарештовано в межах розслідування, яке проводили по всьому штату.

“Цю дитину… ґвалтували, експлуатували, а потім сексуально насильно поводилися незнайомці, які знайшли її в Інтернеті. Це лише один із прикладів небезпеки соціальних мереж та торгівлі людьми”, - наголосила Ліз Меррілл, генеральна прокурорка Луїзіани.

Поліція знайшла дівчинку, яку тримали в підвалі в коробці, накритій простирадлом, у підвалі будинку молодика. До слова, він розташований у Пітсбурзі - за понад 1,5 тис. км від її дому.

Потерпілу негайно доставили до лікарні, де було виявлено докази сексуального насильства. Дівчина розповіла слідчим, що вона познайомилася з Круміті через Snapchat. Він нібито пообіцяв допомогти їй влаштуватися в сім'ю до дорослого, якому довіряє. Підліток розповіла, що поїхала до Піттсбурга автобусом. Коли вони приїхали до будинку молодика, вони спали в ліжку в підвалі разом ще з однією жінкою.

Круміті дав дівчині продукти, що містить канабіс. Він неодноразово сексуально домагався її протягом приблизно тижня.

Ще одного чоловіка, 62-річного Рональда Сміта, також заарештували у зв'язку зі зникненням дівчини.

