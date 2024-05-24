Знайомтесь, Бао Цзи: кіт-скейтбордист потрапив до книги рекордів за лічені секунди (фото, відео)

Зухвалий і чарівний американський короткошерстий кіт Бао Цзи увійшов в історію, продемонструвавши свої навички катання на скейтборді.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Кіт, власником якого є Лі Цзянтао (Китай), побив рекорд, проїхавши найшвидші 10 метрів на скейтборді всього за 12,85 секунди. Бао Цзи лише один рік і вісім місяців, але він уже суперзірка.

Від дресирувальника до власника кота-скейтбордиста

Лі – досвідчений дресирувальник домашніх тварин, який спочатку зосередився на дресируванні собак. Попри свій великий досвід, він не одразу розпізнав талант Бао Цзи.

"Я займаюся дресируванням собак вже понад десять років, і почав кататися на скейтборді з власним собакою заради розваги. Але Бао Цзи виявив неабияку цікавість до скейтбордингу, тож я вирішив розвивати його", - пригадав Лі.

Лі разом із Бао Цзи / Фото: guinnessworldrecords.com

Талант Бао Цзи до скейтбордингу не був очевидним від самого початку. Спочатку Лі попросив Бао Цзи вирішити проблему з мишами в їхньому будинку.

"У нас були миші, що бігали стелею вночі, тож я попросив Бао Цзи відлякувати їх", - пояснив Лі.

Спочатку Бао Цзи був звичайним кошеням – завжди шукав їжу, любив спати та обійми. У шестимісячному віці Бао Цзи вчинив зухвалу "втечу". Лі тиждень шукав його по сусідству, думаючи, що улюбленець зник назавжди, але маленький шукач пригод повернувся сам. Саме тоді Лі зрозумів, що Бао Цзи любив досліджувати навколишній світ.

Кіт Бао Цзи / Фото: guinnessworldrecords.com

Створення кота-скейтбордиста

"Бао Цзи обожнює, коли я беру його на пригоди. Вдома він ледачий пухнастик, але в скейтпарку він зовсім інший – впевнений і сміливий, він легко пробирається крізь натовп", - розповів Лі.

Цей унікальний зв'язок спонукав Лі заглибитися у тренування поведінки котів. На сьогодні він навчив 13 котів користуватися туалетом, зокрема, змиву.

Бао Цзи також вміє виконувати різноманітні трюки: сидіти і трясти лапами, прикидатися мертвим, перевертатися, стрибати, лазити, проходити крізь обручі, натискати на дверні дзвінки, штовхати бочки, що котяться, і навіть вести баскетбольний м'яч. Але скейтбординг зайняв найдовше часу – цілий рік тренувань.

Неймовірне досягнення

Лі вважає досягнення Бао Цзи неймовірним: "Мої друзі та шанувальники Бао Цзи неймовірно підтримували його протягом усього цього випробування. Для мене присутність Бао Цзи є надзвичайною. Він як промінь світла в темряві. Щодня ми отримуємо повідомлення з любов'ю і благословеннями від шанувальників з усього світу. Я хочу подякувати всім, хто підтримує і любить Бао Цзи. Дарувати радість стільком людям робить цю подорож по-справжньому значущою".

Лі та Бао Цзи / Фото: guinnessworldrecords.com

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