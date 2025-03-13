Знайшлася після двох місяців: історія возз'єднання 82-річної жінки з кішкою, яка пережила пожежу

П’ятирічна кішка Еггі загубилася два місяці тому, коли лісові пожежі охопили район Палісейдс у Лос-Анджелесі та знищили будинок її родини. Господарі втратили надію і вважали, що їхня улюблениця загинула.

Про це повідомили видання AP та RFI.

Але цієї суботи сталося справжнє диво – притулок для тварин повідомив, що Еггі знайшлася. Виснажена, але жива, вона згорнулася калачиком в обіймах своєї господині, яка не могла стримати сліз.

Попри критичний стан, кота вдалося врятувати. Кампанія GoFundMe на його лікування вже зібрала понад 21 000 доларів із необхідних 30 000. Лікарі провели кілька переливань крові, і незабаром Еггі зможе повернутися додому.

Нагадаємо, у США чоловік проковтнув сережки Tiffany & Co. вартістю 769 500 доларів після пограбування магазину у Флориді.

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