Зник 12 років тому: батьки випадково знайшли свого сина, збивши його машиною на дорозі (фото)

У Китаї 15-річного хлопчика, який зник безвісти 12 років тому, випадково знайшли батьки після невеликого автомобільного зіткнення в місті Фошань, провінція Гуандун.

Про це пише The Thaiger.

Хлопчика, який жебракував, одразу впізнали батьки, які керували машиною, що зіткнулася з ним.

Подружжя, яке володіє перукарнею, їхало дорогою, коли дружина почала плакати, бачачи щасливі сім'ї, які купують товари для своїх дітей. Жінка нарікала: "Нашому синові зараз було б 15 років. Цікаво, який він зараз". Несподівано їхня машина збила на дорозі підлітка, який разюче нагадував їхнього сина, що загубився.

Чоловік і дружина вийшли з автівки, щоб перевірити стан хлопчика, котрий внаслідок зіткнення отримав незначні подряпини. Дружина запропонувала відвезти його до лікарні. Прийшовши до медзакладу, чоловік таємно взяв пасмо волосся хлопчика та відправив його на ДНК-тест, не повідомивши про це дружину.

Зниклий син подружжя / Фото: Sanook

Чекаючи на результати аналізу, пара нагодувала хлопчика, який з'їв декілька тарілок рису. Отримавши дзвінок із лікарні з підтвердженням спорідненості батьків із хлопчиком, чоловік поквапився до лікарні по звіти.

Охоплений радістю, він помчав додому, щоб поділитись цією новиною з дружиною. Через 12 довгих років пара випадково знайшла зниклого сина. Тієї ночі хлопчика відвезли додому, дали свіжий одяг і акуратно підстригли йому волосся.

За наявними даними, хлопчик народився 2002 року і спочатку залишився з бабусею в іншій провінції, поки його батьки керували нещодавно відкритою перукарнею. Коли їхні справи пішли вгору, вони вирішили самі подбати про сина.

Якось пара попросила свого трирічного сина пограти на вулиці з друзями, поки вони працювали, що ненавмисно призвело до його зникнення на 12 років.

15-річний хлопчик не пам'ятав, як заблукав. Він думав, що був законною дитиною з іншої сім'ї, поки не зазнав знущань і, нарешті, був переданий чоловікові, який, як він думав, був його біологічним батьком. Цей чоловік змушував його працювати, зберігав усі його заробітки, знущався з нього фізично і одного разу навіть погрожував убити його ножем у нетверезому вигляді. Це змусило хлопчика бігти, виживаючи за рахунок викинутої їжі зі сміттєвих баків, доки він не зустрів своїх справжніх батьків.

Історія хлопчика зрештою призвела до арешту людини, яка його експлуатувала. Торговець людьми отримав заслужене покарання, і через 12 років сім'я возз'єдналася.

Нагадаємо, в Індії дитина народилася з 26 пальцями рук і ніг. Дівчинку назвали "реінкарнацією індуїстської богині".

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