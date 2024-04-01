Зникла рік тому домашня змія возз'єдналася з господарем після того, як ворона впустила її на дах

Зникла домашня змія возз'єдналася зі своєю сім'єю після того, як її впустила ворона.

Про це пише Daily Star.

Ангус, червона щуряча змія, вважався загубленим протягом року. Він зумів втекти зі свого будинку в Спеннімурі, Велика Британія, і вважалося, що він зник назавжди. Але рептилія пережила холодний клімат і впала в сплячку на всю зиму.

Гострозорий місцевий мешканець помітив плазуна під коробкою для сміття 18 березня. Але перш ніж співробітники Королівського товариства захисту тварин (RSPCA) змогли туди дістатися, змії вдалося втекти. На превеликий подив рятувальника RSPCA Джона Лоусона, Ангус згодом з'явився на даху гаража неподалік.

Змія Агнус / Фото: RSPCA / SWNS

Джон поділився своєю теорією, що ворона намагалася злетіти з Ангусом, але впустила його в сусідньому саду. Він сказав: "Я думаю, що для мешканців було шоком, коли вони знайшли змію у своєму саду, і вони правильно зробили, що намагалися наглядати за нею. Я і гадки не мав, куди він поповз, поки хтось не помітив його на даху гаража".

Потім Джон пояснив, як ворони, що кружляли над головою, могли скинути Ангуса. "Навколо було багато ворон, тому я підозрюю, що одна з них підняла змію, а потім впустила її, коли зрозуміла, що відкусила більше, ніж змогла прожувати.

Змія Агнус / Фото: RSPCA / SWNS

"Я був шокований, що рептилія вижила так довго, адже змії не здатні виробляти власне тепло, тому вони покладаються на навколишнє середовище для підтримання температури тіла. Якщо зміям стає занадто холодно, вони не можуть нормально харчуватися або рухатися, а їхня імунна система не буде працювати належним чином, щоб боротися з хворобами, тобто тварина може дуже сильно захворіти і померти".

Експерти вважають, що загублена змія впала в стан, схожий на сон, де вона вимкнула більшу частину свого тіла, щоб пережити холод. На диво, у Агнуса було виявлено лише незначне пошкодження грудної клітки, і очікується, що він повністю одужає.

Джон додав: "Це дійсно дивовижно, що він вижив так довго без тепла – і також вижив після того, як ворона вирішила спробувати полетіти з ним".

Змія Агнус / Фото: RSPCA / SWNS

Ще одним приголомшливим поворотом стало те, що сусід упізнав в Ангусі свого друга, і тепер він повернувся додому, де йому і належить бути.

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