Зникла собака повернулася додому напередодні Різдва та самотужки подзвонила у двері – фото

Сім'я з Флориди, США, возз'єдналася зі своєю загубленою собакою напередодні Різдва – це найкращий подарунок, який вони могли отримати в цей святковий сезон.

Як передає New York Post, німецька вівчарка Афіна була відсутня дев'ять днів, але 24 грудня її сім'я почула дзвінок у двері – і це був винахідливий песик.

"Було близько 2:30 ночі, коли вона дзвонила у двері і стукала лапами. Це був ранок напередодні Різдва. Я прокинулася від цього і побачила її на камері дзвінка", - розповіла господарка Афіни, Брук Комер.

Четверо маленьких дітей Комер, які були розбиті горем через відсутність Афіни, почули метушню і приєдналися до теплої святкової зустрічі.

"Оскільки було 2:30 ночі, я намагалася не розбудити дітей, але вони все ж прокинулися", - поділилася мама.

Вівчарка повернулася додому напередодні Різдва / Фото: youtube/First Coast News

Вівчарка повернулася додому напередодні Різдва / Фото: youtube/First Coast News

Афіна, якій 4 роки, пішла з дому і зникла 15 грудня. Подружжя Комерів розклеїли друковані та цифрові листівки, переглянули багатогодинні відеозаписи з камер домофонів та обшукали околиці за допомогою десятків членів своєї громади.

Мешканці міст Джексонвілль та Сент-Августин навіть намагалися допомогти знайти загубленого собаку.

"Я прослідкувала за всіма повідомленнями про її появу. Багато людей бачили, як Афіна гуляла різними районами, і це підтримувало надію. Я знала, що вона все ще жива", - розповіла Брук. "Афіна була щаслива опинитися вдома. Вона не припиняє скиглити і вити відтоді, як повернулася".

Нагадаємо, чоловік і дика мавпа влаштували шалену бійку на вершині гори. Людина і звір з'ясовували стосунки кулаками.

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