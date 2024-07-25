Зниклий собака возз'єднався з господаркою через 9 років – фото

Зворушливе возз'єднання жінки та її домашнього улюбленця сталося у Лас-Вегасі після того, як американка знайшла собаку, який зник дев'ять років тому.

Про це повідомляє 8 News Now.

Ґізмо, помісь чихуахуа, який у дитинстві втік із заднього двору в південно-західній долині Лас-Вегаса, нещодавно був виявлений та ідентифікований завдяки мікрочипу.

Власниця собаки Джудіт Монаррес отримала несподіваного електронного листа, в якому повідомлялося про знахідку. Монаррес негайно зв'язалася з Центром невідкладної допомоги тваринам Лас-Вегаса та Гендерсона, де ветеринарний персонал підтвердив інформацію про її вихованця.

Сага почалася, коли Ґізмо та двом іншим її собакам вдалося вислизнути із заднього двору будинку Джудіт. Сусідка допомогла зібрати двох інших і сказала, що бачила, як хтось підняв Ґізмо. Попри пошуки і спроби знайти його, роки минули без будь-яких ознак зниклого собаки.

Собака Ґізмо / Фото: 8 News Now

Проте минулого тижня стався прорив, коли ветеринар швидкої допомоги просканував мікрочип собаки та виявив важливу інформацію, яка призвела до його довгоочікуваного возз'єднання з Монаррес.

"Мені сказала одна дама, добра самаритянка, що його підкинула жінка", - поділилася Джудіт. "Вона сказала, що витратила два місяці, намагаючись його зловити. Потім вона хотіла його повернути собі, але їй сказали, що вона не може його забрати, бо у нього є мікрочип, який сканували, і виявили, що ми його шукали. Тож це було досить цікаво".

Джудіт та Ґізмо / Фото: 8 News Now

Наразі 11-річний Ґізмо повільно одужує під наглядом своєї господарки, яка зазначила, що пес мав декілька проблем зі здоров'ям. Монаррес запустила GoFundMe, щоб допомогти сплатити рахунки ветеринара Ґізмо.

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