Зниклий собака возз'єднався з родиною через 12 років: зворушлива історія (фото)

Він вибіг з подвір'я 2011 року.

В Аризоні, США, собака знайшовся через 12 років.

Про це пише upi.com.

Офіцери з контролю за тваринами розповіли, що пса, взятого як безпритульного, просканували на наявність мікрочипа і виявили, що він зник з будинку його сім'ї 2011 року.

Догляд за тваринами округу Марікопа повідомив у повідомленні у Facebook, що офіцерка нещодавно підібрала "літнього собаку, який мав дещо сором'язливий і сумний вигляд та не виляв хвостом".

Коли вона просканувала собаку, то дізналася, що його звуть Міньйон. Жінка зателефонувала за номером, вказаним на мікрочипі, і залишила голосове повідомлення.

Міньйон з сім'єю / Фото: facebook.com/MaricopaPets

Через декілька годин їй перетелефонував власник Міньйона, який сказав, що собака зник після того, як вибіг через задні ворота, залишені відчиненими працівником з технічного обслуговування 2011 року.

"Наша офіцерка відвезла 15-річного Міньйона назад до нього додому. Перш ніж відкрити розплідник, вона пояснила його власнику, що Міньйон вже старий і не дуже швидко пересувається. Однак, щойно вона відкрила його, Міньйон побачив його сім'ю, і одразу ж почав виляти хвостом і тішився возз'єднанню зі своєю родиною", - йдеться у повідомленні.

Місцеперебування Міньйона протягом останніх 12 років невідоме, але його возз'єднання наголошує на важливості чипування домашніх тварин.

Нагадаємо, однорічний малюк побував у 23 країнах світу. На нього чекають ще дві нові країни під час цієї подорожі.

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