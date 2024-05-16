Зниклого майже 30 років тому чоловіка знайшли живим у сусідському погребі – фото, подробиці

Він весь цей час перебував всього за 90 м від свого сімейного будинку.

Чоловіка, який зник майже три десятиліття тому, коли йому було лише 17 років, знайшли живим у сусідському погребі.

Про це пише LAD Bible.

Омар Бін Омран раптово зник з алжирського міста Джельфа 1997 року дорогою до професійно-технічного училища, змусивши свою сім'ю побоюватися, що він загинув.

Його близькі припускали, що тоді ще юнак загинув під перехресним вогнем громадянської війни, яка точилася між урядом і повстанськими угрупованнями протягом 10 років після її початку на початку 1990-х років.

Але розгадка таємниці зниклого лежала набагато ближче до дому – адже це було всього за 90 метрів від місця, де жила родина.

У неділю, 12 травня, Омар був врятований від свого 61-річного сусіда, через 27 років після його зникнення.

Омар Бін Омран / Фото: EnnaharTv

Повідомляється, що 45-річний чоловік з бородою перебував у вкритій сіном споруді, схожій на "загороду для овець", у підвалі будинку.

У соціальних мережах поширюються кадри моменту, коли Омара знайшли. Він помітно відрізняється від себе на інших зображень з його молодих років, на яких видно, як чисто поголений юнак усміхається, сидячи поруч з великим собакою.

Омар до зникнення / Фото: EnnaharTv

Стверджується, що його місцеперебування стало відомо лише після того, як брат підозрюваного зробив заяву в соціальних мережах, натякнувши, що власник будинку знав, де Омар, поки вони сперечалися про спадщину.

За повідомленням Генеральної прокуратури Джелфи, 61-річний чоловік, який жив один, був взятий під варту. Прокуратура стверджує, що поліцейські увірвалися до будинку і знайшли лаз, захований під сіном, яке захаращувало підлогу, а потім відкрили його, щоб знайти Омара.

Його доправили до медичного центру для обстеження, де йому надають як фізичну, так і психологічну допомогу.

Представник суду в Джелфі повідомив місцевим ЗМІ: "Підозрюваний буде представлений прокуратурі одразу після завершення розслідування". Він додав, що прокуратура має намір застосувати всю силу закону до винуватця "жахливого злочину", якого судитимуть "з усією суворістю".

Ймовірний викрадач також звинувачується у вбивстві улюбленого собаки Омара, який був сфотографований з ним у підлітковому віці.

За словами місцевих жителів, матір зниклого померла 2013 року. Один з мешканців розповів алжирському телеканалу Bilad: "Його бідолашна мама померла, коли він був у полоні, не знаючи, що з ним сталося, не знаючи, що весь цей час він насправді був поряд із нею".

Нагадаємо, няня залишилася з 5-місячним хлопчиком після того, як батьки зникли з її грошима. Вона продовжує доглядати немовля.

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