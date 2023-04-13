Зниклу жінку знайшли через два дні у затопленому джипі в озері: як її рятували (фото)

Жінка, яка зникла безвісти 5 квітня, дивовижним чином була знайдена живою у своєму джипі, який затонув у озері глибоко під воду.

Про це пише dailystar.co.uk.

Водійка, ім'я якої поки що не називають, зникла і згодом була внесена до списку зниклих безвісти поліцейським департаментом Лонгв'ю, що в Техасі.

Однак, за даними офісу шерифа округу Меріон, місцевий рибалка на озері О'Пайнс повідомив, що бачив чорний автомобіль під водою.

Фото: dailystar.co.uk

Влада швидко відреагувала і прибула на місце події з місцевою евакуаційною службою. Там вони виявили, що "людина досі перебувала в машині і рухалася".

Водійку вдало витягнули з автівки та доправили до найближчої лікарні для надання невідкладної медичної допомоги.

Фото: dailystar.co.uk

Після того, як поліцейські розповіли про інцидент на своїй сторінці у Facebook, місцеві жителі взялися писати коментарі про те, як пощастило жінці, що вона жива.

Схоже, цей рибалка був знахідкою! Якби він не поплив у тому напрямку, вона була б мертва!

Чи можемо ми також визнати позашляховик, який врятував їй життя. Тому що це справді діяння Бога

Вау! Машина повністю занурена у воду! Це диво, що вона вижила.

Нагадаємо, відомий единбурзький ковтач шпаг зазнав серйозних травм після того, як його знаменитий трюк пішов "трагічно неправильно". Артист більше не зможе виконувати свій фірмовий трюк після того, як отримав жахливі травми.

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