Знімали двері і витягували підйомником: пасажир літака застряг у кріслі на три години

Чоловік зрозумів, що не може зрушити з місця після 6,5-годинного польоту.

Пасажир британської авіакомпанії British Airways, який летів з Нігерії до Лондона, застряг у своєму кріслі першого класу на три години після приземлення.

Про це пише The Sun.

Драма почалася після того, як літак приземлився незадовго до 5-ї ранку.

Після 6,5-годинного польоту він зрозумів, що не може зрушити з місця. Члени екіпажу намагалися йому допомогти встати, але також марно. Тож довелося викликати екстрені служби та виймати двері із салону, щоб звільнити мандрівника – за допомогою підйомника.

"Пасажир був засмучений. Це дивно, тому що сидіння є найпростішими з доступних. Це було настільки незручно, наскільки це можливо для нього, особливо коли двері в кабіні довелося зняти. Це звучало смішно, але насправді людям було його шкода. Це було принизливо перед сотнями пасажирами. Члени екіпажу зробили все можливе, щоб заспокоїти чоловіка", - поділився інсайдер.

Мандрівник зайняв традиційно найбажаніше місці в літаку – 1А. Повідомляється, що він насолоджувався вишуканою їжею та вином, відпочиваючи у своєму кріслі вартістю 7000 фунтів стерлінгів (328 226 гривень).

Нагадаємо, мама помстилася пасажирці літака, яка відмовився мінятися місцями, щоб вона сиділа з дітьми. Вона похизувалася, що саме зробила.

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