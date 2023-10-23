Знімки на сміттєзвалищі та контейнери з дому: пара організувала незвичайне весілля (фото)

У Тайвані подружжя організувало незвичайне екологічне весілля.

Про це пише philstar.com.

Активістка Greenpeace Айріс Сюе та її наречений відсвяткують весілля у січні наступного року. Закохані попросили гостей приносити із собою власні контейнери для того, щоб забрати додому залишки їжі.

Вирішивши, що показ, а не розповідь, є більш ефективним методом комунікації, пара з Тайбея вирушила на три години для фотосесії до селища Пулі, де кількість сміття, яке вивозиться на місцеве сміттєзвалище, неухильно зростає порівняно з минулими роками.

Айріс Сюе та її наречений / Фото: Owen Kang / AFP

"Якщо хтось із гостей не бажає брати із собою контейнер, я покажу їм фотографію та запитаю: "Не могли б ви переглянути своє рішення?" - розповіла 33-річна Айріс, додавши, що фотографії зрештою привернули увагу місцевих ЗМІ. "Я не думала, що це зробить таку велику сенсацію".

На Тайвані, острові з населенням 23 мільйони людей, від 1987 року діє програма переробки сміття, завдяки якій через систему переробляється понад 50 відсотків побутового сміття, що є одним із найвищих показників у світі.

Але начальник санітарної служби селища Пулі Чень Чун-хун сказав, що кількість сміття тут різко зросла – ще у 1980-х роках вона становила близько 20 тонн на день; зараз близько 50.

"Наше населення насправді зменшується, але кількість сміття збільшується з кожним роком", - сказав він.

Сміттєзвалище Пулі спочатку було стоянкою для сміттєвозів, і використання її як склад сміття мало бути "тимчасовим", сказав він, але зараз воно функціонує вже три роки.

Оскільки фотографії майбутнього подружжя стали вірусними, Сюе сказала, що її друзі та родичі пообіцяли переосмислити, скільки сміття вони створюють у своєму повсякденному житті. Але вона просто рада розмові, яка почалася з її фотографій.

"Якщо можливо, нам слід приносити з собою власний багаторазовий посуд, кухлі та контейнери. Скоротіть споживання та уникайте одноразового пластику", - додала вона. "А щодо важливого дня? Я сподіваюся побачити всіх з контейнерами у день мого весілля".

Нагадаємо, жінка не знайшла собі пари і одружилася сама із собою. На урочисту церемонію вона витратила 10 тисяч фунтів стерлінгів.

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