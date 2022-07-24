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Знищили 2 тис. гектарів лісів та вриваються до помешкань: Росію атакують шовокопряди (фото, відео)

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Знищили 2 тис. гектарів лісів та вриваються до помешкань: Росію атакують шовокопряди (фото, відео)

Ульянівську область Росії атакує небезпечний вид метелика - шовкопряд непарний.

Ці паразити в РФ вже знищили дві тис. гектари лісів та створюють незручності росіянам. 

Про це повідомляють засоби масової пропаганди РФ. 

Росіяни нарікають, що шовкопряд уже знищив 2 тис. гектарів лісів. Тепер вони взялись за міста: шкідники обліплюють електричні стовпи та вриваються навіть до помешкань місцевих жителів. 

Місцеві жителі в соціальних мережах уже бідкаються на те, що в них таке нашестя вперше. 

Нагадаємо, раніше в РФ сарана атакувала місто, з якого ворожі літаки бомблять Україну.

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