Ці паразити в РФ вже знищили дві тис. гектари лісів та створюють незручності росіянам.

Про це повідомляють засоби масової пропаганди РФ.

Росіяни нарікають, що шовкопряд уже знищив 2 тис. гектарів лісів. Тепер вони взялись за міста: шкідники обліплюють електричні стовпи та вриваються навіть до помешкань місцевих жителів.

Місцеві жителі в соціальних мережах уже бідкаються на те, що в них таке нашестя вперше.

Нагадаємо, раніше в РФ сарана атакувала місто, з якого ворожі літаки бомблять Україну.

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