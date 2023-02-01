Зняв штани, помочився та влаштував бійку: у літаку пасажири вгамовували агресивного чоловіка

У літаку польської авіакомпанії PLL LOT пасажири вгамовували агресивного чоловіка, який спочатку вживав алкоголь, а потім зняв штани та помочився на двері літака.

Про це пише wprost.pl.

Речник PLL LOT Кшиштоф Мочульскі розповів про інцидент, який трапився наприкінці січня у літаку, який виконував рейс Нью-Йорк - Варшава. Там агресивний пасажир спочатку випивав алкоголь, згодом він зняв штани та помочився на внутрішні двері літака. Після цього чоловік влаштував бійку. Вгамовували агресивного чоловіка інші пасажири. Інцидент стався під час приземлення літака.

У польській компанії заявили, що агресивного пасажира уже покарали - йому заборонили літати усіма рейсами PLL LOT. Чи передбачене для таких випадків кримінальне покарання, не повідомляється.

Нагадаємо, в літаку компанії Air India, який летів рейсом з Нью-Йорка до Делі, пасажир помочився просто на 70-річну пасажирку. Водночас жінку не пересадили на нове місце.

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