Зник на дев’ять днів — і повернувся живим: неймовірна історія виживання у Канаді
У Канаді 39-річний чоловік, який зник безвісти, дев’ять днів виживав у дикій місцевості, п’ючи брудну воду зі ставка та зводячи укриття з підручних матеріалів.
39-річного Ендрю Барбера, який зник у Британській Колумбії, Канада, виявили живим після дев’яти днів пошуків у важкодоступній місцевості. Чоловік вижив завдяки інстинктам і рішучості, п’ючи брудну воду зі ставка та харчуючись тим, що вдалося знайти в дикій природі.
Деталі розповіло видання People.
Його вантажівку помітили з повітря поліцейські під час операції поблизу озера Макліз. Поряд рятувальники знайшли імпровізований притулок із глини та палиць, на даху якого камінням було викладено слово “HELP”.
“Він був травмований і зневоднений. Якби ми запізнилися ще на добу, наслідки могли бути трагічними”, — розповів старший сержант поліції округу Вільямс-Лейк Бред Маккіннон.
За словами рятувальників, Барбер набивав одяг травою, щоб зберегти тепло, і ледве стояв на ногах, коли його знайшли. Його доставили до лікарні Cariboo Memorial Hospital, де надали медичну допомогу. Зараз він уже виписаний і почувається добре.
Причини, через які чоловік опинився у віддаленому болотистому районі, залишаються невідомими. Пошукова операція тривала дев’ять днів і стала, за словами рятувальників, “пошуком голки в копиці сіна".
