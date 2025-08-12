ТСН у соціальних мережах

Цікaвинки
31
1 хв

Зник на дев’ять днів — і повернувся живим: неймовірна історія виживання у Канаді

У Канаді 39-річний чоловік, який зник безвісти, дев’ять днів виживав у дикій місцевості, п’ючи брудну воду зі ставка та зводячи укриття з підручних матеріалів.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Ліс

Ліс / © Pixabay

39-річного Ендрю Барбера, який зник у Британській Колумбії, Канада, виявили живим після дев’яти днів пошуків у важкодоступній місцевості. Чоловік вижив завдяки інстинктам і рішучості, п’ючи брудну воду зі ставка та харчуючись тим, що вдалося знайти в дикій природі.

Деталі розповіло видання People.

Імпровізований притулок із глини та палиць, на даху якого камінням було викладено слово “HELP”. / © фото з соцмереж

Імпровізований притулок із глини та палиць, на даху якого камінням було викладено слово “HELP”. / © фото з соцмереж

Його вантажівку помітили з повітря поліцейські під час операції поблизу озера Макліз. Поряд рятувальники знайшли імпровізований притулок із глини та палиць, на даху якого камінням було викладено слово “HELP”.

“Він був травмований і зневоднений. Якби ми запізнилися ще на добу, наслідки могли бути трагічними”, — розповів старший сержант поліції округу Вільямс-Лейк Бред Маккіннон.

За словами рятувальників, Барбер набивав одяг травою, щоб зберегти тепло, і ледве стояв на ногах, коли його знайшли. Його доставили до лікарні Cariboo Memorial Hospital, де надали медичну допомогу. Зараз він уже виписаний і почувається добре.

Причини, через які чоловік опинився у віддаленому болотистому районі, залишаються невідомими. Пошукова операція тривала дев’ять днів і стала, за словами рятувальників, “пошуком голки в копиці сіна".

Раніше ТСН.ua розповідав історію чоловіка, який вступив у бій з ведмедем заради свого домашнього улюбленця.

