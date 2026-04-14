Зник у розпал Холодної війни: що приховує історія атомного човна США

USS SHARK (SSN-591) / © Фото з відкритих джерел

Американський атомний підводний човен USS Scorpion зник у травні 1968 року під час місії в Середземному морі. Майже через 60 років точна причина катастрофи залишається невідомою.

Про це розповідає видання «19FortyFive».

Субмарина класу «Скіпджек» востаннє вийшла на зв’язок 21 травня після технічного обслуговування на верфі в Норфолку. Вона мала повернутися 27 травня, однак так і не прибула до бази.

Трагедія сталася на тлі гучних подій 1968 року, зокрема після вбивств Мартіна Лютера Кінга та Роберта Кеннеді, і частково залишилася поза широкою увагою.

USS Thresher / © Creative Commons

На борту перебували десятки моряків. Загалом катастрофа залишила по собі 64 вдів та майже тисячу дітей, адже більшість членів екіпажу були молодими.

Що сталося зі «Скорпіоном»

Офіційна версія ВМС США — технічна несправність, через яку човен занурився на критичну глибину та був зруйнований тиском.

Втім, ще 1969 року спеціальна комісія дійшла висновку, що точну причину встановити неможливо.

Згодом, після розсекречення документів 1993 року, з’явилися нові деталі. В матеріалах зазначалося, що найімовірнішою причиною міг бути потужний вибух поза корпусом субмарини, однак остаточного підтвердження цього не було.

USS Skipjack (SSN-585) / © Фото з відкритих джерел

Версії та суперечки

Серед основних версій — вибух власної торпеди Mark 37, технічна аварія або навіть зіткнення з радянською субмариною.

Частина військових припускала, що інцидент міг бути наслідком бойового контакту в умовах Холодної війни. Деякі джерела навіть говорили про можливу неофіційну домовленість між США та СРСР не розголошувати обставини події, щоб уникнути ескалації.

Попри це, офіційно наявність радянських підводних човнів у районі інциденту не підтверджувалася.

Таємниця, що залишилася

Уламки USS Scorpion досі лежать на дні Атлантичного океану, а сама катастрофа залишається однією з найзагадковіших у період Холодної війни.

Примітно, що саме дослідження місць загибелі «Скорпіона» та іншого американського підводного човна USS Thresher допомогли 1985 року виявити уламки «Титаніка».

Історія «Скорпіона» й досі викликає суперечки та залишається однією з найзагадковіших військових таємниць ХХ століття.

Раніше міжнародна група дослідників за допомогою автономного підводного апарата (AUV) виявила на дні Середземного моря уламки британського біплана Fairey Swordfish. Літак, який брав участь у бойових діях на початку 1940-х років, знайшли на глибині 65 метрів під час планового картографування морського дна.