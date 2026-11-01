Зникла з дому та «зустріла Ісуса»: 32-річна жінка стверджує, що побувала в «майстерні Бога»

Крамарік розповідає, що побувала в «майстерні Бога», «зустріла Ісуса» та намалювала його портрет / © Daily Mail

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32-річна Акіане Крамарік розповіла, що «відвідала небеса та побачила обличчя Ісуса». За словами жінки, вона почала бачити «яскраві сни та видіння з небес», а через два роки вона таємниче зникла зі свого будинку в Міссурі на кілька годин.

Про це пише Daily Mail.

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Її батьки, сусіди та поліція шалено обшукували будинок та околиці, але Крамарік сказала, що світ навколо неї почав «пікселюватися, коли вона перенесла себе в інше місце, навіть не виходячи за межі свого дому». Вона вважає, що покинула Землю та увійшла в духовний світ, де стояла поруч з Ісусом, чиї очі залишили незабутнє враження.

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«Я зрозуміла в ту мить, коли побачила його очі, що вони охоплюють це почуття, яке потрібно передати далі. Це були очі Ісуса», – стверджувала Крамарік.

Приблизно через сім годин, за словами жінки, її видіння зникло, і вона раптово знову з'явилася у своєму будинку, йдучи до своєї заплаканої матері, поки поліція та інші все ще шукали її.

Вона стверджувала, що їй продовжувало ввижатися обличчя, яке, як вона пізніше зрозуміла, нібито «було Ісусом». Ддо восьми років, живучи в Айдахо, вона відчула сильне покликання намалювати те, що вона побачила.

У 2002 році, коли Крамарік було вісім років, вона створила оригінальний портрет Ісуса під назвою «Князь миру» / © Daily Mail

Згодом Крамарік та її мати місяцями шукали модель, яка відповідала б рисам у її видіннях. Наступного дня тесля, заввишки майже два метри, постукав у їхні двері. Він сказав, що чув, що родині потрібна модель, і його разюча схожість з обличчям у її видіннях дозволила Крамарік намалювати портрет, який вона назвала «Князь миру».

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Сім'я Крамарік не була релігійною, коли вона була маленькою. Вона сказала, що її мати була атеїсткою, а батько — агностиком, і ніхто в будинку не говорив про Бога чи духовність.

Загадкова «подорож» ніколи не була повністю пояснена, і її батьки досі згадують зникнення як один із найгірших днів у своєму житті. Вона стверджувала, що «дивилася вниз з небес, поки її батьки обшукували околиці».

Крамарік щиро вважає, що в ті години, коли вона зникла, «Бог взяв її в подорож далеко за межі Землі, показуючи їй планети та туманності, залиті зоряним світлом», які вона описала як «Божу майстерню» і пізніше намалювала.

Художниця зазначила, що з самого раннього віку вона «відчувала потужну присутність чистого світла та любові, яку пізніше зрозуміла як Ісуса».

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«Я думаю, що ще до цього досвіду були моментальні епізоди деталей цієї конкретної присутності. Де б я не була, ця присутність завжди відчувалася», – сказала вона.

У своїх ранніх видіннях, вона сказала, що вловила лише часткові проблиски його обличчя, головним чином його очі, волосся та ніс. У години, коли вона була відсутня, Крамарік стверджувала, що «відчувала ту саму присутність поруч із нею, що дозволяло їй краще розгледіти його повне обличчя, хоча воно все ще залишалося неясним».

Повніші та чіткіші уявлення з'явилися пізніше, приблизно у віці семи чи восьми років, коли вона відчула покликання намалювати «Князя Миру». Вона описала його очі як особливо вражаючі та сказала, що «поруч із ним відчувалася чиста любов і повне розуміння».

Картина Крамарік 2017 року під назвою «Ісус» — це оновлена ​​версія «Князя Миру» / © Daily Mail

Коли Крамарік повернулася після свого зникнення у 1999 році, вона сказала, що знову з'явилася на тому ж місці, де востаннє стояла перед видінням, і пройшла через свій будинок до матері.

Її мати плакала та розмовляла з поліцейським. А коли помітила Крамарік, подивилася на неї з недовірою та підбігла, щоб міцно обійняти.

Акіане Крамарік описала, як була виснажена та не розуміла, чому всі так засмучені. Вона відчувала, що все гаразд, додавши, що «хоча вона зникла вже сім годин, їй здавалося, ніби вона провела сотні років в іншому світі».

Після того, як Крамарік розповіла батькам про свою подорож і розкрила конкретні подробиці того, що вона бачила, матір і батько були приголомшені та почали сумніватися, що насправді сталося.

«Я сказала татові: «Я бачила, як ти йшовпід цим тунелем у цій каналізаційній системі, і я бачила, як ти плакав з нашим собакою». Наш собака був з ним, і він плакав, просто ридав. Ввін кричав до Бога в той момент, і я побачила його. Мій тато мало не заціпенів. Він каже: «Звідки ти це знаєш? Ніхто не знав цього місця». У мене самої стільки питань. Я досі намагаюся в цьому зорієнтуватися», – згадала вона.

Після того, як вона розповіла батькам, що бачила, вони почали ставити запитання та досліджувати можливість існування Бога. Крамарік сказала, що цей досвід змінив їх усіх і наблизив родину до віри, не обираючи жодної конкретної релігії.

Через два роки після своєї духовної зустрічі Крамарік та її родина переїхали до Айдахо та провели місяці в пошуках моделі, щоб втілити образ Ісуса в життя.

Крамарік розповіла, що молилася Богу, щоб він послав їй потрібну людину, когось із рисами обличчя та статурою, необхідними для завершення портрета.

«Наступного дня я почула стукіт у двері, і це був цей незнайомець. Він був майже семи футів зростом і сказав: «Я тут. Я чула, що хтось із родини шукає модель», — сказала Крамарік.

Вона розповіла, що модель, який побажав залишитися анонімним, не був ідентичним її видінню Ісуса на небесах, але мав схожу форму обличчя та плечі, що забезпечувало їй відсутню частину, необхідну для втілення її видіння в життя.

Крамарік сказала, що її дитячі видіння були не єдиними випадками, коли, за її словами, «вона бачила Бога, Ісуса та Царство Небесне». У 2017 році вона сказала, що мала одне з «найпотужніших видінь», працюючи над оновленою версією своєї картини «Князь миру».

Перемальовуючи оригінальний контур обличчя Ісуса, Крамарік сказала, що це був її найреалістичніший досвід, стверджуючи, що його обличчя раптово з'явилося перед нею в приголомшливих деталях, так само, як вона намалювала його 15 років тому.

«Це був один з найбільш гіперреалістичних досвідів присутності, які я коли-небудь відчувала. Я майже мала це інтерактивне, чотиривимірне уявлення про його присутність, його обличчя та те, як він виглядає, кожну дрібницю, від шиї до вуха, до плеча, і особливо навколо очей. Я впустила ручку, бо була в абсолютному шоці, бо відчувала, що ніколи більше не намалюю це? Чому зараз?», – сказала вона.

Жінка сказала, що вона «продовжує відчувати яскраві сни та видіння, які дають нове розуміння Божого плану для неї та майбутнього людства». Крамарік додала, що її видіння також надихнули її написати картину «Створення світу» у віці 10 років.

Вона сказала, що її видіння також включали темніші образи того, що вона описала як «чорні серця та чорні світи», де все на Землі вкрите темрявою, що деякі християни інтерпретували як Скорботу – період хаосу, коли зло править на Землі перед другим пришестям Ісуса.

Однак, вона сказала, що її пізніші видіння також дали їй піднесення. Крамарик додала, що послання, які вона отримала під час своїх видінь, дали їй зрозуміти, що зображення певних майбутніх подій не будуть розкриті, доки не настане слушний час.

«Я усвідомила, що моя місія, моя надія — бути мостом між небом і Землею, між невидимим і видимим», — поділилась Акіане Крамарік.

Нагадаємо, що американець Гейб Пуаро, який після тяжкої травми голови перебував у комі 18 днів, стверджує, що за цей час зустрів Ісуса Христа. Після одужання чоловік також заявив, що отримав особливий дар, який дозволяє йому «отримувати послання від Бога про людей».

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