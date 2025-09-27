Зниклий кіт знайшовся у неочікуваному місці: відео підкорило TikTok

Кіт / © Associated Press

Жителька США на ім’я Аліса ледь не збожеволіла від хвилювання, коли її кіт породи мейн-кун Тедді несподівано зник. Вона розповіла журналістам, що помітила його відсутність у звичний час обіду. Тварина не відгукувалась на кличку і ніде не з’являлася.

Про це жінка розповіла в TikTok.

Протягом години жінка разом із родиною обійшла всі кімнати у квартирі, перевірила сходи, подвір’я та навіть сусідів, але пошуки були безрезультатними. Лише коли вона повернулася на кухню, щоб налити собі води, стало зрозуміло, де перебував її улюбленець. Коли Аліса відчинила холодильник, вона побачила Тедді, який розслаблено вмостився на одній із полиць.

За словами жінки, її реакцією було спершу здивування, а потім — велике полегшення. Вона вважає, що кіт потрапив у холодильник випадково, коли один із дітей залишив дверцята прочиненими. Згодом двері зачинилися, і Тедді опинився замкненим всередині.

Американка опублікувала ролик з пошуками і несподіваною знахідкою у TikTok. Відео швидко стало популярним — його подивилися понад 1,1 мільйона разів у різних соцмережах. У підписі до нього Аліса зазначила: «Мій кіт після того, як випадково провів годину, замкнений у холодильнику, поки ми бігали надворі, шукаючи його».

Попри стрес для господарів, сам чотирирічний мейн-кун почувався добре і навіть не поспішав залишати холодильник. За словами Аліси, для кота з густим хутром прохолода могла здатися комфортною, адже надворі у серпні стояла спека.

Це не перший подібний випадок у родині: раніше Тедді вже знаходили у сушарці та навіть у морозильній камері. Господарка зізналася, що після цього інциденту вони з родиною завжди перевіряють холодильник і морозильну камеру, перш ніж зачиняти дверцята.

Знайдений кіт. Відео: tiktok.com/@teddywiththumbs

