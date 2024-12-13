Зображення святого Христофора та чуттєвий напис: в Британії знайшли середньовічний перстень

Англійський пошуковець нещодавно виявив рідкісний золотий перстень віком понад 500 років, вартістю більше ніж 10 000 фунтів стерлінгів (понад 12 600 доларів) у Солсбері, графство Вілтшир.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Знахідка була зроблена під час зустрічі пошуковців за допомогою металошукача. Перстень, датований XIV-XV століттями, вражає своєю майстерністю та чудовим станом.

Власник знахідки, Пол Маклафін, сталевар з Південного Уельсу, два роки шукав цінні артефакти, проте цей золотий перстень став його першим великим відкриттям. Виготовлений з високоміцного золота, перстень має гравірування святого Христофора та французький напис "MON CUER AUET", що перекладається як "Ти маєш моє серце". Експерти вважають, що цей артефакт міг належати важливій особі, ймовірно, єпископу чи дворянину.

Незважаючи на понад п'ять століть у землі, перстень зберігся у чудовому стані, що підтверджує високу майстерність середньовічних ювелірів.

Пол спершу подумав, що знайшов шматок свинцю, але його здогадка виявилась хибною.

"Коли я очистив землю і побачив золотий образ святого Христофора, я не міг повірити своїм очам. Він ідеальний — без жодної подряпини. Це справді знахідка всього життя", - зазначив британський мисливець за скарбами.

"Такі каблучки часто продаються за 5 000-10 000 фунтів стерлінгів, а іноді й більше. Його зв'язок зі святим Христофором демонструє культурну важливість, оскільки артефакт уособлює безпеку та надійність подорожей", - заявив фахівець Еван-Харт.

Нагадаємо, у Туреччині археологи виявили труну, яка може належати Святому Миколаю.

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