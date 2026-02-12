Золоті злитки потрапили у смітник: власник звернувся до поліції

Золоті злитки / © Pixabay

У курортному містечку Торре Лапілло в провінції Лечче, що на південному заході Італії, 57-річний чоловік випадково викинув у смітник стару бляшанку, в якій він зберігав усі свої заощадження — 20 золотих злитків. У розпачі він звернувся до поліції.

Про цей випадок повідомляє італійське видання Il Messaggero.

Свою помилку власник банківських злитків золота вартістю 120 тисяч євро зрозумів тільки наступного дня. Він пішов до смітника, але виявив, що його вже спорожнили.

Тоді про своє нещастя чоловік повідомив місцевим карабінерам, які, переглянувши камери відеоспостереження, пересвідчилися у правдивості його розповіді. Офіцери місцевої дільниці разом з колегами з оперативно-мобільного підрозділу компанії «Кампі Салентина» розпочали розслідування.

Коли було з’ясовано маршрут руху транспортного засобу компанії з вивезення сміття, пошуки перемістилися на сміттєзвалище Удженто, де були утилізовані відходи.

За допомогою працівників заводу серед розвантажених мішків було розпочато кропіткі пошуки, які, на щастя для власника золотих злитків, виявилися вдалими: бляшанку із золотом зрештою знайшли.

