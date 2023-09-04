Золотий чайник з діамантами став найдорожчим у світі: який він має вигляд і скільки коштує (фото)

Найдорожчий чайник у світі коштує колосальні 3 млн доларів.

Про це пише Книга рекордів Гіннеса.

Приголомшлива посудина зроблена з золота та прикрашена діамантами. Чайник належить Фонду N Sethia Foundation (Велика Британія), благодійній організації, яка підтримує медичні дослідження, мистецтво, молодіжну діяльність та допомогу при стихійних лихах.

Найдорожчий у світі чайник / Фото: guinnessworldrecords.com

Його вручну виготовив італійський ювелір Фульвіо Скавіа із 18-каратного жовтого золота та позолоченого срібла.

Найдорожчий у світі чайник / Фото: guinnessworldrecords.com

Діаманти покривають весь корпус чайника, а рубін вагою 6,67 карата розташовий в центрі. Рукоятка зроблена зі скам'янілої слонової кістки мамонта.

Найдорожчий у світі чайник / Фото: guinnessworldrecords.com

Цей спеціальний предмет є одним із багатьох чайних аксесуарів, які британсько-індійський мільярдер Нірмал Сетія, голова та директор Newby Teas, має у своїй колекції Chitra.

Кажуть, що його приватна колекція антикварного та нового чайного посуду містить безліч предметів, що мають велику історичну та фінансову цінність.

Цей чайник-рекордсмен був спеціально замовлений як додаток до приголомшливої колекції. До неї увійшли предмети з Європи, Азії та Америки, а також каталоги із більш ніж 1000-річною історією. Наразі колекція зберігається приватно в Лондоні, хоча подейкують, що колись її виставлять на публічну виставку.

Нагадаємо, у США чоловік виграв 500 000 доларів та поділився багатством із незнайомцями. Він дав гроші працівникам магазину.

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