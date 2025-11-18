Золото замість бур’яну: комунальник натрапив на злитки під час роботи

Золото / © Pixabay

Звичайне прибирання території перетворилося на детективну історію з коштовним фіналом. У Німеччині працівник муніципалітету випадково натрапив на схованку із золотом просто під час роботи. Подія сталася у містечку Банневіц, що на південь від Дрездена.

Про це пише Metro.

Співробітник муніципальної служби виконував планові роботи з косіння трави на території відстійника стічних вод. Раптом у густій рослинності він помітив щось блискуче. Придивившись, чоловік зрозумів, що перед ним золоті злитки.

Спочатку працівник виявив вісім злитків. Однак після прибуття на місце події представників влади та ретельного огляду території було знайдено ще два злитки.

За даними місцевої телекомпанії MDR, кожен злиток важить одну унцію (близько 31 грама). За попередніми оцінками поліції, загальна вартість знахідки значно перевищує 30 000 євро.

Правоохоронці вже підтвердили факт знахідки. Наразі слідчі намагаються з’ясувати походження коштовного металу. Головні питання — чи були ці злитки викрадені під час пограбування квартири, чи стали частиною шахрайської схеми.

Втім, поки що поліція не знайшла зв’язку між цим золотом та будь-якими відкритими кримінальними провадженнями.

«Я не стикався з подібним випадком понад 20 років. Випадки, коли золоті злитки здають у поліцію як знайдене майно, вкрай рідкісні», — прокоментував ситуацію речник поліції Дрездена Марко Ласке.

Ключем до розгадки можуть стати серійні номери, вигравіювані на злитках. Саме за ними правоохоронці сподіваються встановити законного власника. Наразі золото зберігається у безпечному місці в поліцейському управлінні Дрездена.

Кому дістанеться скарб

Доля золота вирішиться впродовж пів року. Згідно з німецьким законодавством, якщо протягом шести місяців законний власник не з’явиться, а поліція встановить відсутність складу злочину, знахідку передадуть муніципалітету.

Мер Банневіца Гайко Версіг зізнався, що «ледве повірив», коли вперше почув про таку знахідку.

Очільник міста вже має плани щодо коштів, якщо золото залишиться у громади. Він заявив, що хотів би передати їх на підтримку місцевих клубів та розвиток громади.

Нагадаємо, нещодавно на півночі Польщі подружжя фермерів під час звичайного прибирання каміння на полі випадково натрапило на срібний скарб, який пролежав у землі понад 350 років. Знахідка налічувала 162 монети часів короля Яна II Казимира, а також особисті речі, заховані у глиняному глеку.