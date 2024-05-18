"Зона смерті": що відомо про єдине місце у світі, де люди можуть уникнути покарання за вбивство

У США існує місце, де люди можуть легально уникнути покарання за вбивство.

Про це пише LAD Bible.

Єллоустонський національний парк є неймовірним у багатьох відношеннях. Він займає величезну частину Вайомінгу, але також простягається до сусідніх штатів Монтана та Айдахо. Втім, крім надзвичайних гідротермальних та геологічних особливостей, заповідник має "Зону смерті", де люди теоретично можуть вбити когось і залишитися безкарними.

Це створило величезний головний біль як для правоохоронців, так і для паркових рейнджерів, оскільки відкриває химерну юридичну лазівку, яка фактично унеможливлює притягнення до відповідальності за будь-який серйозний злочин. Це стосується лише 80-кілометрової "Зони смерті", а не всього національного парку.

Згідно з шостою поправкою Конституції США, присяжні у федеральних кримінальних справах повинні складатися з людей, які походять з округу, а також штату, де було скоєно злочин. Єллоустоун впадає в Айдахо, але в цих частинах національного парку ніхто не живе, окрім ведмедів, лосів та інших диких тварин, яких аж ніяк не викличуть у ролі присяжних. Але що цікаво, оскільки більша частина Єллоустоуна розташована в іншому штаті, округ Вайомінг має повну юрисдикцію над усією територією національного парку. Це означає, що якби людину притягнули до суду за жахливе вбивство і вона послалася на своє право згідно з шостою поправкою мати присяжних з обох штатів, це було б технічно неможливо. Американська система правосуддя не змогла б виконати це, оскільки в районі Єллоустоуна в Айдахо ніхто не живе, а це означає, що присяжних неможливо сформувати, і людина теоретично могла би вийти на волю.

Ця дуже інформація стала відома лише 2005 року, коли професор права Браян Калт, пишучи про шосту поправку, уявив собі гіпотетичну частину США, де може не вистачити людей, щоб сформувати суд присяжних. З жахом виявивши, що таке місце насправді існує, він звернувся до уряду США з проханням закрити цю лазівку на випадок, якщо хтось дійсно спробує нею скористатися, хоча закриття "Зони смерті" все ще залишається у списку справ Конгресу.

Єллоустонський національний парк / Фото: Getty Images

Неймовірна юридична лазівка стала основою для кримінального роману-бестселера "Вільний вогонь", автор якого Сі Джей Бокс консультується з професором Калтом щодо деталей, пов'язаних із "Зоною смерті".

Попри все, ніхто ще не перевіряв законність "Зони смерті", оскільки в ній не було зафіксовано жодного кримінального злочину.

Найближче до цього підійшов браконьєр, який незаконно застрелив лося в іншій частині Єллоустоуна, де було б важко, але можливо сформувати журі присяжних. Натомість федеральний суддя вирішив, що браконьєра можна судити в іншому суді. Браконьєр подав апеляцію на тих же правових підставах, що й у "Зоні смерті", але суд відхилив цей аргумент, і в результаті він визнав себе винним.

Адвокат Колін Неш, представник Демократичної партії Бойсе, сказав про цю лазівку 2022 року: "Наскільки мені відомо, не було скоєно жодного злочину, який залишився б безкарним. Але щоразу, коли в цьому районі відбувається гучне зникнення, я думаю про це. А минулого року їх було два".

Нагадаємо, що відомо про вбивче для будь-якої істоти підземелля, яке назвали "печерою смерті". Смерть у цьому місці настає вже через декілька хвилин.

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