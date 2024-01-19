Зоопарки пропонують до Дня закоханих права на присвоєння імені тарганам і свічки з фекалій бегемотів

Зоопарки Нью-Йорка і Техасу пропонують закоханим і тим, хто страждає від нерозділеного кохання, можливість купити незвичайні подарунки до Дня святого Валентина: право дати ім'я тарганам.

Про це пише upi.com.

У зоопарку Бронкса заявили, що романтично налаштовані відвідувачі можуть заплатити за те, щоб мадагаскарського таргана, що шипить, назвали на честь їхнього "Валентина", а також інші подарункові пакети, зокрема шкарпетки для тарганів, опудало тарганів і віртуальну зустріч із тарганами.

"У вас не завжди є правильні слова, але ви все одно можете спричинити у них мурашки шкірою. Назвіть таргана для своєї Валентини, бо таргани вічні", - йдеться на сайті зоопарку.

Тим часом зоопарк Сан-Антоніо використовує інший підхід. Програма дозволяє покинутим відвідувачам платити за те, щоб таргана, щура або овоч назвали на честь їхніх колишніх коханців, перш ніж обраний отримувач цього прізвиська буде згодований іншій тварині у зоопарку.

"Символічно назвіть таргана, щура чи овоч на честь вашого колишнього чи когось не дуже особливого, і зоопарк Сан-Антоніо допоможе розчавити ваше минуле, справжнього цілителя горя, згодувавши ваш вибір живій тварині", — йдеться на веб-сайті зоопарку.

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Зоопарк Сан-Антоніо також пропонує свічку з ароматом фекалій бегемота як потенційний подарунок на День святого Валентина для особливої людини.

У зоопарку заявили, що фекалії "є одеколоном світу бегемотів і використовуються, щоб справити враження на потенційних партнерів".

Свічки, виготовлені компанією Stinky Candle Company, мають спеціальний аромат, що нагадує запах гною, кинутого Тімоті, самцем бегемота у зоопарку.

Нагадаємо, чоловік шокував колекцією понад 700 тарантулів. Він збирає їх заради психічного здоров'я.

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