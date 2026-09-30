Жовтень подарує українцям зоряні дива: коли можна побачити Сатурн, метеорні дощі та Чумацький Шлях

Зорі / © unsplash.com

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Жовтень подарує любителям астрономії кілька яскравих явищ. На небі можна буде побачити Сатурн, Марс, Меркурій, два метеорні потоки, Місяць мисливців і яскраве ядро Чумацького Шляху, пише National Geographic.

Сатурн в опозиції

4 жовтня Сатурн досягне опозиції — планета опиниться на небі навпроти Сонця. У цей період вона буде однією з найяскравіших у нічному небі та залишатиметься видимою від заходу Сонця до світанку.

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© Associated Press

Сатурн можна буде побачити неозброєним оком як яскраву жовтувату «зірку», що майже не мерехтить. Найкраще спостерігати за планетою ввечері, коли вона підніметься над східним горизонтом.

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Місяць, Марс і зоряне скупчення

Перед світанком 5 жовтня тонкий серп Місяця наблизиться до помаранчевого Марса. Шукати їх потрібно на східному небі незадовго до сходу Сонця.

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Поруч буде розташоване зоряне скупчення «Вулик», відоме також як Мессьє 44. Воно містить близько тисячі зірок і розташоване приблизно за 600 світлових років від Землі. За темного неба скупчення можна спробувати побачити без обладнання як слабку туманну пляму.

Пік Драконіди

У ніч з 8 на 9 жовтня свого піку досягне метеорний потік Драконіди. Він утворюється з уламків комети 21P/Джакобіні — Ціннера, крізь які щороку проходить Земля.

Драконіди не належать до найпотужніших метеорних потоків. За сприятливих умов можна буде побачити близько 10 метеорів на годину, однак іноді потік демонструє раптові сплески активності.

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Цього року спостереженням сприятиме слабке місячне світло. На відміну від багатьох інших метеорних потоків, Драконіди найкраще видно ввечері, тому чекати до ранку не доведеться.

Чумацький Шлях і Меркурій

10 жовтня настане молодик — фаза, коли Місяць майже не видно на небі. Через відсутність яскравого місячного світла ніч стане темнішою, що створить хороші умови для спостереження за зорями та Чумацьким Шляхом.

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У жовтні ще можна буде побачити яскраве ядро галактики невдовзі після настання темряви. Це одна з останніх таких можливостей цього року, адже згодом ця ділянка неба опиниться надто близько до Сонця.

12 жовтня Меркурій досягне найбільшої східної елонгації. Планету можна буде спробувати знайти над західним горизонтом невдовзі після заходу Сонця. Вона буде розташована низько, тому для спостережень краще обрати місце з відкритим горизонтом.

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Оріоніди з уламків комети Галлея

У ніч з 21 на 22 жовтня свого піку досягне метеорний потік Оріоніди. Він утворюється з частинок, залишених кометою Галлея.

© Associated Press

Оріоніди відомі швидкими метеорами, які можуть залишати яскраві сліди на небі. За сприятливих умов спостерігачі зможуть побачити до 20 метеорів на годину.

Найкраще вирушати за місто, подалі від ліхтарів і рекламного освітлення. Метеори не потрібно шукати в телескоп — вони можуть з’являтися в різних частинах небосхилу, тому важливо мати широкий огляд.

Місяць мисливців і Плеяди

26 жовтня небо прикрасить повний Місяць, який традиційно називають Місяцем мисливців. Найефектніше він виглядатиме під час сходу, приблизно в момент заходу Сонця.

Біля горизонту Місяць може здаватися більшим і набувати помаранчевого або золотистого відтінку. Це оптичний ефект, пов’язаний із особливостями сприйняття та проходженням світла крізь атмосферу.

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27 жовтня Місяць пройде поблизу Плеяд — одного з найвідоміших зоряних скупчень. Його можна побачити в сузір’ї Тільця як компактну групу яскравих зірок.

У деяких регіонах Місяць тимчасово закриє окремі зорі Плеяд. Таке явище називається місячним покриттям зорі. Його видимість залежатиме від конкретного місця спостереження.

Як спостерігати за небом

Для більшості жовтневих астрономічних подій не знадобиться професійне обладнання. Оберіть ясний вечір, відкритий горизонт і місце подалі від міських ліхтарів — і нічне небо покаже набагато більше.

Перед спостереженнями дайте очам 20–30 хвилин, щоб звикнути до темряви, а яскравість телефона зменште до мінімуму. Метеори найзручніше ловити поглядом, лежачи або сидячи й дивлячись на якомога ширшу ділянку неба.

Єдине правило, про яке не варто забувати: ніколи не дивіться на Сонце через бінокль чи телескоп без спеціального фільтра. Це може серйозно пошкодити зір.

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