Зраджені чоловік і жінка вигадали "жорстокий" план помсти своїм невірним коханим – відео

Дружина вигадала "жорстокий" план помсти разом із чоловіком коханки свого обранця.

Коли вона виявила, що її чоловік розважається з іншою заміжньою жінкою, то не стала сидіти, склавши руки, плакати чи влаштовувати розбірки. Замість цього, вона розробила план помсти, втягнувши в нього чоловіка коханки.

Вся драма розгорнулася на X, де паблік Non Aesthetic Things поділився відео, у якому жінка пояснює свій план, називаючи його "диким".

Мстива дружина, незворушно розчісуючи волосся, розповіла: "Я щойно дізналася, що мій чоловік зраджував мені останні три місяці. Я знайшла її в Instagram, і вона теж заміжня, тож сьогодні ввечері ми з її чоловіком будемо вечеряти за сусіднім столиком... А вони навіть не здогадуються. Побажайте мені удачі!".

This is savage pic.twitter.com/o4jEnXQkPM — non aesthetic things (@PicturesFoIder) July 21, 2024

Допитливі підписники вимагали "відео з продовженням", щоб дізнатися, як минув вечір. Інші обговорювали, наскільки "незручною" буде ця ситуація для пари, яка зраджувала.

Тепер це той рівень дріб'язковості, який я повністю схвалюю. Не можу уявити шок на обличчях зрадників, коли вони побачать своїх партнерів разом

Це карма наступного рівня

Можливо, мені варто було б зробити те ж саме з моїм колишнім чоловіком і його дівчиною

Нагадаємо, 60-річну жінку з інвалідністю забрали поліцейські через пікантну витівку. Пенсіонерку заскочили, як вона "показувала кохання своєму бойфренду" в його машині.

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