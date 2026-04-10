- Цікaвинки
- 529
- 2 хв
Зраджував обох: дві жінки побилися біля труни коханця на його похороні — відео
Жінки дізнались, що обидві перебували у стосунках із покійним.
У Мексиці під час похорону спалахнув гучний конфлікт: дві жінки влаштували бійку просто біля труни чоловіка, дізнавшись, що обидві перебували з ним у романтичних стосунках.
Про це пише Need To Know.
Інцидент стався у Веракрусі. За словами очевидців, одна з жінок стояла біля труни й емоційно прощалася з покійним, не приховуючи своїх почуттів.
«Коханий, я сумуватиму за тобою», — сказала вона.
Ці слова спричинили підозру в іншої жінки, яка також була присутня на церемонії. Вона підійшла до незнайомки та запитала: «Хто ти така?». У відповідь та зізналася, що мала роман із померлим.
Після цього ситуація миттєво загострилася: обидві жінки заявили, що були його партнерками, і між ними виникла сварка, яка швидко переросла в бійку просто біля труни.
На відео, що розлетілося Мережею, видно, як під час сутички кришка труни ледь не зрушила з місця, поки присутні намагалися розняти жінок.
Запис інциденту став вірусним у Instagram, зібравши понад 150 тисяч переглядів і сотні коментарів.
Користувачі соцмереж активно обговорювали побачене, не стримуючи емоцій і жартів:
Вони його знову ледь не вбили
Він більше не міг терпіти жодну з них і вирішив краще померти
Сваритися через померлу людину — як це сумно
Це не рідкість, таке трапляється постійно
