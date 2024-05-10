Зроблено в Китаї: зоопарк пофарбував собак та виставив їх під виглядом панд – відео

Китайський зоопарк критикують в Інтернеті після того, як відвідувачі поскаржилися, що тварини в експозиції "панди" зовсім не ведмеді – це пофарбовані собаки чау-чау.

Про це пише The Global Times.

Відвідувачі зоопарку Тайчжоу в провінції Цзянсу розповіли, що були здивовані, коли виявили, що так звані "панди" – це собаки, хутро яких підстригли і пофарбували так, щоб вони нагадували культових китайських ведмедів.

Представник зоопарку пояснив, що зоопарк виставив собак на виставку, оскільки в ньому немає жодної панди, але він заперечив, що процес фарбування хутра є небезпечним або шкідливим для собак.

Співробітник зоопарку додав що "собаки-панди" не мають на меті ввести в оману, оскільки вивіска на вольєрі пояснює, що це замасковані чау-чау.

Нагадаємо, собака має п'ять лап і дев'ять пальців. Фото унікальної тварини, яку порівняли з єдинорогом.

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