Зруйнований Кремль та спалена Москва: на аукціон виклали 11 листів Наполеона (фото)

Листи французького імператора Наполеона I Бонапарта виклали на аукціон. В них він писав, зокрема, про “випалену Москву”. Їх продають включно з депешами з Кремля.

Про це пише Bangkok Post.

Як стало відомо, в одному з 11 листів, який Наполеон написав 18 вересня 1812 року, йдеться про те, що він прибув до Москви та побачив практично знищене вогнем місто. На той час це було внаслідок політики “випаленої землі”, яку тоді продавали росіяни.

"Сьогодні я оглянув головні квартали. Колись це місто було захопливим. Я кажу "було", оскільки сьогодні більше як половина знищена вогнем", – писав Наполеон.

Вже в іншому листі він розповідає, що в Москві знайшли підвали заповнені вином та лікерами - і які будуть їм будуть дуже потрібні. Цей лист продається за 58 300 доларів.

Водночас на аукціон виставили не всі записи імператора. Зокрема, туди не потрапив лист від 20 жовтня 1812 року, в якому Наполеон обіцяє зруйнувати Кремль - на той час він був одночасно імператорським палацом та військовою фортецею. У 2012 році цей лист продали на торгах за 187,5 тисяч євро.

Нагадаємо, капелюх Наполеона продали за рекордну суму. Наполеон носив саме цей капелюх із середини свого імператорського періоду, який тривав з 1808 по 1815 рік.

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