Зсунув шафу і отетерів: чоловік знайшов скарб, але може опинитися за ґратами

Новий власник будинку в Англії знайшов сейф із £40 000 (2,217,600 грн) та золотом у стіні свого будинку через 7 місяців після купівлі. Схованку виявили за шафою під час ремонту.

Про це пише News week.

У своєму дописі на Reddit власник будинку пояснив, що придбав нерухомість близько семи місяців тому у родини, яка «переїжджала у більше житло». Під час ремонту він вирішив пересунути меблі, і саме тоді на нього чекав сюрприз.

«Коли я посунув шафу, за нею виявився сейф, вбудований у стіну. Я відкрив його, і там було близько £40 000 (понад $52 600) купюрами, багато монет і невеликий шматок золота», — написав користувач.

Він додав, що деякі банкноти, схоже, датуються 2015 роком.

Чоловік одразу запідозрив, кому належить знахідка: «Я майже впевнений, що це належить родині, у якої я купив будинок».

Він не поспішив привласнювати гроші, а почав шукати юридичної допомоги.

«Сьогодні ввечері я зв’язуюся з адвокатом, який спеціалізується на житлових справах… Здається, це серйозна справа, через яку я не хочу ризикувати отримати неприємності», — зазначив він.

І побоювання чоловіка цілком обґрунтовані. У Великій Британії діє суворе законодавство щодо знахідок.

Згідно з розділом 1 «Закону про крадіжки» (Theft Act 1968), особа є винною у крадіжці, якщо вона «нечесно привласнює власність, що належить іншій особі, з наміром назавжди позбавити іншу особу її».

Це означає, що навіть знайдені гроші не автоматично стають вашими. Юристи пояснюють, що привласнення знайденої готівки без будь-яких спроб знайти її власника може бути кваліфіковане як крадіжка. Як приклад, 2017 року жінку в Англії засудили за крадіжку після того, як вона підняла на вулиці банкноту в £20 (близько $26), що належала іншій людині.

Юрист Шон Джойс, керуючий партнер фірми Stephensons, раніше пояснював: «Закон вимагає, щоб той, хто знаходить власність (включно з готівкою), навів довідки про те, хто є власником, а потім доклав зусиль, щоб повернути її».

Найбільш очевидний спосіб виконати цей обов’язок — просто здати готівку до відділку поліції.

Ситуація із золотом ще складніша. Згідно із законодавством Великої Британії, будь-які предмети, які можна класифікувати як «скарб» (наприклад, золото чи срібло), необхідно повідомити місцевому офіцеру зв’язку зі знахідками (Finds Liaison Officer) протягом 14 днів.

«За неповідомлення про скарб передбачено необмежений штраф або до трьох місяців ув’язнення», — застерігає уряд Великої Британії.

