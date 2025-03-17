Зубатий гість: власник забув у мотелі свого алігатора (фото)

Персонал мотелю Pine Rivers у Мічигані, США, навряд чи був готовий до такого відкриття під час прибирання: під одним із ліжок ховався метровий алігатор.

Про це повідомляє Detroit Free Press.

"Ми просто зайшли, щоб прибрати номер, і коли мій племінник заглянув під ліжко, Воллі був там, – розповів менеджер мотелю Гері в інтерв'ю виданню. – Він був дуже доброзичливим алігатором, тому я не відчував страху. Він дозволив поліцейським потримати його і таке інше".

Як з'ясувалося, Воллі належав чоловікові, який подорожує з екзотичними тваринами і демонструє їх у школах. Проте з якоїсь причини алігатора забули в мотелі. Власник пояснив, що гадав, що Воллі втік.

Алігатор / Фото: Jam Press

Копи з алігатором / Фото: Jam Press

Поліція оперативно з'ясувала всі обставини і в п'ятницю ввечері, 14 березня, алігатора повернули його господарю.

Нагадаємо, нещодавно у Нідерландах групу порятунку тварин викликали до приморського готелю, коли гостя, зайшовши до кімнати, виявила сірого тюленя, що дрімав. Тварина склала компанію ошелешеній туристці.

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