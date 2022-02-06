Зубриха "Манька" пройшла через огорожу на кордоні, щоб потрапити з Білорусі до Польщі: відео

Зубриха "Манька" пройшла через огорожу на кордоні, щоб потрапити з Білорусі до Польщі: відео

Польські військові допомогли зубрисі.

У Біловезькому національному природньому парку зубриха через огорожу на кордоні пройшла з Білорусі до Польщі, щоб зустрітись зі стадом.

Також читайте У Біловезькій пущі Білорусі стадо зубрів провалилося під кригу: загинула 21 тварина

Про це повідомили у Біловезькому національному природньому парку Польщі.

Зазначається, що стадо зубрихи, яку назвали "Манька", залишилось у Польщі, тоді як зубриха - у Білорусі. Тварина кілька днів ходила вздовж кордону, побоюючись перейти через огорожу.

Польські солдати заманювали зубриху буряком та сіном і лише через кілька днів тварина наважилась перейти через дріт та потрапити до Польщі. Їй допомагали польські військові та працівники національного парку.

Нагадаємо :

У Гродненській області Білорусі на території "Біловезької пущі" сталася масова загибель зубрів.

Читайте також: