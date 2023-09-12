Зухвала група з 11 голих чоловіків та жінок попозувала біля панорамного вікна хмарочоса – фото

Їх зняли на камеру шоковані очевидці.

У Колумбії група з 11 повністю оголених чоловіків і жінок спричинила обурення після того, як стояла біля панорамного вікна хмарочоса.

Про це пише dailystar.co.uk.

На знімках, які зробили ошелешені очевидці, компанія стоїть на верхньому поверсі розкішного багатоквартирного будинку в Медельїні.

Голі чоловіки та жінки біля вікна хмарочоса / Фото: Jam Press Vid

Спершу перед склом стояли семеро людей. Згодом до них долучилися ще четверо.

Голі чоловіки та жінки біля вікна хмарочоса / Фото: Jam Press Vid

Повідомляється, що це вже не вперше, коли компанія постає перед вікном повністю оголеною. Мета їхньої зухвалої діяльності невідома. Також невідомо, чи подавали обурені мешканці скаргу.

Тим часом місцеві припускають, що група є частиною якоїсь секти. Інші ж переконані, що в квартирі знімають порно.

Нагадаємо, бортпровідник відчинив туалет та заскочив пару, яка займалася сексом. Пасажири аплодували та зняли пікантний момент на відео.

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