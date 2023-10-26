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Зухвала жінка депілювала ноги воском просто в громадському транспорті – відео

Зухвала жінка депілювала ноги воском просто в громадському транспорті – відео

Автор
Юлія КаспароваЮлія Каспарова
Дата публікації
Перегляди
5025
Час на прочитання
2 хв
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Зухвала жінка депілювала ноги воском просто в громадському транспорті – відео

Жінка зробила собі депіляцію у громадському транспорті / Фото: скриншот з відео

Пасажири були спантеличені.

У Боготі, Колумбія, жінка влаштувала собі депіляцію ніг просто у громадському транспорті.

Про це повідомляє NTK.

Шоковані пасажири зняли це на відео та оприлюднили ролик у Мережі.

На кадрах видно, як дівчина широко усміхається, розмовляючи телефоном та приліплюючи смужки із воском до гомілки. Для зручності вона опустила халяву черевика-панчохи.

Пасажири, що сиділи біля неї, або зніяковіло дивилися, або відвели погляди. Тим часом вуличний музикант, що проходив повз, прокоментував побачене: "Я не можу в це повірити".

А от на зауваження іншої жінки, що це "огидно", вона відповіла доволі зухвало: "Якщо тобі це не подобається, виклич таксі".

Користувачі соціальних мереж також не втрималися від коментарів:

  • Я не розумію, чому люди обожнюють таку поведінку. Їм подобаються зухвалі, конфліктні жінки, які наносять віск у громадському транспорті та заважають іншим
  • Чи є вона взірцем для наслідування? Безглуздо
  • Життя надто коротке, щоб перейматися тим, чи хтось робить воскову епіляцію
  • Запах поту більшості "нормальних" людей завдає більше занепокоєння
  • Є люди, яким потрібна увага просто так

Нагадаємо, прибиральниця знайшла давно втрачений лотерейний білет. Стало відомо, де він був та яка сума виграшу.

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Дата публікації
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