Зухвала жінка депілювала ноги воском просто в громадському транспорті – відео

У Боготі, Колумбія, жінка влаштувала собі депіляцію ніг просто у громадському транспорті.

Про це повідомляє NTK.

Шоковані пасажири зняли це на відео та оприлюднили ролик у Мережі.

На кадрах видно, як дівчина широко усміхається, розмовляючи телефоном та приліплюючи смужки із воском до гомілки. Для зручності вона опустила халяву черевика-панчохи.

Пасажири, що сиділи біля неї, або зніяковіло дивилися, або відвели погляди. Тим часом вуличний музикант, що проходив повз, прокоментував побачене: "Я не можу в це повірити".

А от на зауваження іншої жінки, що це "огидно", вона відповіла доволі зухвало: "Якщо тобі це не подобається, виклич таксі".

Користувачі соціальних мереж також не втрималися від коментарів:

Я не розумію, чому люди обожнюють таку поведінку. Їм подобаються зухвалі, конфліктні жінки, які наносять віск у громадському транспорті та заважають іншим

Чи є вона взірцем для наслідування? Безглуздо

Життя надто коротке, щоб перейматися тим, чи хтось робить воскову епіляцію

Запах поту більшості "нормальних" людей завдає більше занепокоєння

Є люди, яким потрібна увага просто так

Нагадаємо, прибиральниця знайшла давно втрачений лотерейний білет. Стало відомо, де він був та яка сума виграшу.

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