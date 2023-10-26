Зухвала жінка депілювала ноги воском просто в громадському транспорті – відео

Пасажири були спантеличені.
У Боготі, Колумбія, жінка влаштувала собі депіляцію ніг просто у громадському транспорті.
Про це повідомляє NTK.
Шоковані пасажири зняли це на відео та оприлюднили ролик у Мережі.
На кадрах видно, як дівчина широко усміхається, розмовляючи телефоном та приліплюючи смужки із воском до гомілки. Для зручності вона опустила халяву черевика-панчохи.
Пасажири, що сиділи біля неї, або зніяковіло дивилися, або відвели погляди. Тим часом вуличний музикант, що проходив повз, прокоментував побачене: "Я не можу в це повірити".
А от на зауваження іншої жінки, що це "огидно", вона відповіла доволі зухвало: "Якщо тобі це не подобається, виклич таксі".
Користувачі соціальних мереж також не втрималися від коментарів:
- Я не розумію, чому люди обожнюють таку поведінку. Їм подобаються зухвалі, конфліктні жінки, які наносять віск у громадському транспорті та заважають іншим
- Чи є вона взірцем для наслідування? Безглуздо
- Життя надто коротке, щоб перейматися тим, чи хтось робить воскову епіляцію
- Запах поту більшості "нормальних" людей завдає більше занепокоєння
- Є люди, яким потрібна увага просто так
Нагадаємо, прибиральниця знайшла давно втрачений лотерейний білет. Стало відомо, де він був та яка сума виграшу.
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