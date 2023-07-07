Зухвалий батько нареченої приніс зятю драбинку, щоб він поцілував вищу дружину – кумедне відео

Чоловік не образився на свого тестя.

Батько нареченої затьмарив усіх на весіллі, принісши драбинку до вівтаря для її невисокого коханого.

Зріст Аманди – 183 см, а Вільяма – 170 см. Після шлюбної клятви, просто перед поцілунком 63-річний Расті Варнадо втрутився та попросив зачекати. Він прибіг до пари зі сходинкою.

Закохані на мить розгубилися, перш ніж розсміятися від розіграшу батька.

Наречений, схоже, зовсім не образився на свого тестя. Чоловік став на сходинку та пристрасно поцілував свою кохану, що вони ледь не впали.

"Мені подобаються стосунки мого батька та чоловіка", - сказала Аманда The Post. "Оскільки тато завжди був одним із найважливіших людей у моєму житті, мені приємно бачити, що у нього такі дивовижні та близькі стосунки з тепер найважливішою людиною в моєму житті".

Нагадаємо, чоловік скасував весілля після того, як на заручинах викрили пікантну кар'єру нареченої. Його обурило те, чим вона займалася.

Читайте також: