Зведені брат і сестра одружилися: історія їхнього кохання та реакція батьків (фото)

Спершу стосунки між ними були напружені.

Пара розповіла про те, як перетворилася зі зведених брата і сестри на чоловіка та дружину.

У рамках шоу "Love Don’t Judge" Матильда та Самулі дали інтерв'ю і розповіли про те, як почалася і розвивалася їхня історія кохання.

Мешканці Фінляндії вперше зустрілися, коли їхні батьки одружилися. Матильда зізналася, що спочатку Самулі її дратував.

"Він мені не дуже подобався", - пригадала вона.

Матильда та Самулі / Фото: скриншот з відео

Однак потім, провівши ніч разом, що вони назвали "нещасним випадком", їм довелося повністю переосмислити свої почуття одне до одного.

Матильда зізналася: "Я думала, що це було якось неправильно, тому що це було так дивно, і я цього не очікувала".

Але, попри спроби повернутися до того, ким вони були раніше, пара не могла заперечувати свій зв'язок і вирішила піддатися своїм почуттям, зрештою зізнавшись своїм сім'ям.

Батьки пари – мама Тінджа і тато Юха – також зізналися, якою була їхня реакція.

Тінджа сказала: "Я пам'ятаю, як Матильда вперше розповіла мені про свої почуття, коли зателефонувала мені. Я не була сильно здивована, але, звичайно, дуже тішилася".

"Якось дивно думати, що батько Самулі — мій вітчим і тесть, але я думаю, що це веселіше", - додала Матильда.

Матильда та Самулі з батьками / Фото: скриншот з відео

Але це не завадило користувачам соціальних мереж висловити свою думку після того, як дівчина поділилася своєю досить нетрадиційною історією кохання.

"Ми отримали багато негативних коментарів", — зізналася вона. "Нам радили звернутися по допомогу і казали, що ми огидні. Якби ми були братами і сестрами по крові, це безперечно було б табу, але я не думаю, що наша ситуація така чи має бути такою. Я думаю, що в минулому думка інших людей могла вплинути на нас".

Матильда та Самулі / Фото: скриншот з відео

Але Самулі, який погодився з тим, що вони "рідні душі", додав: "Сьогодні нас не турбують ці думки".

Нагадаємо, заміжня жінка потай влаштувала весілля ще із трьома чоловіками. Замість родичів на святкування прийшли актори.

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