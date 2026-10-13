Звернувся до стоматолога через оніміння рота: невдовзі чоловік почув страшний діагноз

Чоловік звернувся до стоматолога і дізнався про невиліковний рак мозку / © Pexels

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31-річний британець Джеймі Кегоу звернувся до стоматолога через незвичне поколювання та оніміння у роті, вважаючи, що причина може бути в зубах. Однак обстеження не виявило жодних стоматологічних проблем, а згодом він дізнався про діагноз, який кардинально змінив його життя.

Про це повідомило видання Mirror.

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Після появи перших симптомів стан чоловіка почав погіршуватися. Колишній менеджер з маркетингу зі Стретфорда у Великому Манчестері став перечіплятися, втрачати рівновагу та впускати речі. Його дружина Ханна особливо занепокоїлася, коли помітила, що він постійно перечіплюється об їхнього собаку.

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За наполяганням дружини Джеймі звернувся до сімейного лікаря. Після огляду 2024 року його одразу направили до Королівської лікарні Салфорда. Сканування виявило пухлину в ділянці стовбура мозку, а біопсія підтвердила гліобластому четвертого ступеня — агресивну злоякісну пухлину мозку.

Лікарі повідомили чоловіка, що прогнозована тривалість життя становить від 12 до 18 місяців. Через рідкісну генетичну мутацію і розташування пухлини на стовбурі мозку видалити її хірургічним шляхом було неможливо.

Джеймі пройшов шеститижневий курс променевої терапії в лікарні Christie у Манчестері. Лікування зменшило пухлину, і приблизно на вісім місяців він зміг повернутися до більш звичного життя. Згодом чоловік також долучився до випробування нового препарату проти раку.

Після діагнозу Джеймі та Ханна вирішили не відкладати важливі події: вони одружилися у листопаді 2024 року, а пізніше завдяки ЕКЗ у них народився син Елліот. Однак приблизно в період народження дитини симптоми повернулися, а обстеження показало, що пухлина знову збільшилася.

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Чоловік пройшов ще один курс променевої терапії, який завершився у травні. Через хворобу він нині має проблеми з мовленням, однак продовжує займатися творчістю: почав писати вірші про життя з невиліковним раком мозку та видав дебютну збірку «Я писав історії». Кошти від її продажу спрямовують на дослідження пухлин мозку.

Своєю творчістю Джеймі прагне показати не лише важкі реалії онкологічного захворювання, а й те, що життя не припиняється одразу після страшного діагнозу.

Нагадаємо, раніше у Великій Британії розгорівся скандал навколо лікаря, який роками призначав пацієнтам хіміотерапію.

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