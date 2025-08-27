ТСН у соціальних мережах

Цікaвинки
369
2 хв

Звідки він узявся: гігантське морське створіння перелякало туриста (відео)

Турист у Чилі став свідком несподіваної зустрічі з морським левом. Величезна тварина виринула поруч і стрімко стрибнула у воду.

Софія Бригадир
Морський лев

Морський лев / © unsplash.com

Турист під час відпочинку вирішив зняти мальовничі краєвиди з пристані, однак його відео вийшло зовсім не таким, як він планував. Просто під час зйомки поруч раптово з’явився величезний морський мешканець, який стрімко кинувся у воду.

Відео з’явилося на платформі Reddit.

На опублікованих кадрах видно, як чоловік тримає камеру, коли несподівано зліва до нього наближається гігантський тюлень (за іншими припущеннями — морський лев). Злякавшись, турист швидко відступає убік, щоб уникнути зіткнення, а тварина миттєво стрибає з причалу у воду.

Морський лев / © www.reddit.com

Відео швидко стало вірусним, зібравши понад 72 тисячі реакцій. Коментатори активно ділилися враженнями та жартами. Дехто порівняв рухи тварини з втечею після пограбування, інші дивувалися, наскільки ефектно вона зіскочила у воду.

  • Звук наприкінці, наче щойно пограбував банк і втік.

  • Ніколи не бачив, щоб вони так зіскакували з причалу! І ще так ефектно!

  • Він стрибнув туди, ніби щось украв!

Частина користувачів припустила, що йдеться саме про морського лева з підродини вухатих тюленів. Один із коментаторів навіть впізнав локацію — місто Вальдівія на півдні Чилі. За його словами, у цьому регіоні морські леви звично живуть на березі річки і час від часу заходять на рибний ринок у пошуках їжі.

Дехто зазначив, що турист у цей момент почувався не відпочивальником, а радше «повноправним чилійцем», адже зустріч із морськими левами тут не рідкість.

