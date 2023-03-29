Звільнення директорки школи через показ "оголеної" скульптури Давида: що відомо про скандал

Музей Флоренції, де зберігається шедевр, запросив до себе батьків та учнів, що спровокували скандал.

У Флориді звільнили директорку школи через показ скульптури Мікеланджело учням. Мовляв, це "порнографія". Після того музей Флоренції, де зберігається скульптура Давида від 1873-го, запросив до себе батьків та учнів.

Про наслідки інциденту повідомляє ВВС.

Директорка музею Galleria dell Accademia Сесілі Холлберг надіслала запрошення цілому класу. За її словами, керівницю школи варто "винагородити, а не покарати". За її словами, вважати статую Давида порнографічною означає не тільки не розуміти Біблію, але й західну культуру.

"Говорити про епоху Відродження, не показуючи Давида, безперечну ікону мистецтва і культури того історичного періоду, було б безглуздо. Необхідно розрізняти оголеність і порнографію. У Давиді немає нічого порнографічного або агресивного, це молодий хлопець, пастух, який навіть згідно з Біблією не мав показного одягу, але хотів захистити свій народ", - наголосила вона.

Своєю чергою, мер Флоренції Даріо Нарделла запросив вчителя відвідати місто і побачити наживо його витвори мистецтва. Він каже, що "плутати мистецтво з порнографією просто смішно".

Фото: Associated Press

"Мистецтво - це цивілізація, і ті, хто його викладає, заслуговують на повагу", - написав Нарделла у Twitter.

Флорентійський мистецтвознавець Томазо Монтанарі заявив, що таке ставлення до навчального процесу бентежить, а також викликає занепокоєння.

До слова, на уроці з мистецтва у приватній християнській школі в Таллагассі шестикласникам показали "оголену" скульптуру біблійного героя Давида. Дехто з батьків назвав витвір мистецтва "порнографічним" і висловив обурення.

Шкільна рада поставила ультимату директорці Хоуп Карраскілл: або вона йде сама, або її звільняють. Після ультиматуму вона подала у відставку. Педагог пояснила, що десять років викладає за системою класичної освіти та знає, що час від часу трапляються батьки, яких "засмучує" мистецтво епохи Відродження.

В інтерв'ю виданню Slate голова правління школи Барні Бішоп ІІІ заявив: проблема не в тому, що учням показували твори мистецтва епохи Відродження, а в тому, що батьки не були повідомлені про це заздалегідь.

Нагадаємо, коли копію всесвітньовідомої скульптури Мікеланджело виставили в Дубаю, то оголеному Давиду прикрили інтимні місця з культурних міркувань. Такий нерівний доступ надзвичайно обурив багатьох західних культурологів.

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