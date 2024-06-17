Звільнився із ЗСУ та шукав душевну розраду: як харків'янин розбагатів на 190 000 гривень

Поки що він не знає, як витратить ці кошти.

Колишній військовослужбовець виграв у державну лотерею 190 000 гривень.

Про це повідомляє msl.ua.

Харків'янину на ім'я В'ячеслав – 61 рік, і він нещодавно звільнився за віком із лав ЗСУ. Шукаючи якусь душевну розраду чоловік знайшов нове хобі — участь у лотереї. Він вирішив зіграти у "Лото-Забава".

"Звільнившись із військової служби, хотілося знайти щось для душі. Згадав, що колись купляв лотереї, і вирішив спробувати удачу. Зазвичай я купую один-два білети, але через акцію вирішив купити третій. І саме він виявився виграшним", — розповів В'ячеслав.

В'ячеслав перевіряв білети під час ранкової кави й був приємно шокований: "Збадьорила і кава, і виграш".

Щодо планів на виграні гроші, чоловік каже, що звик нічого завчасно не планувати: "Коли гроші будуть на руках — ось тоді і подумаю, що з ними робити".

Нагадаємо, бізнесмен вимагає від Apple понад 250 млн гривень за те, що дружина дізналася про його зради. Вона виявила "видалені" повідомлення, надіслані повіям.

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