"Звіряче" імпортозаміщення: в Росії зробили настоянку на мертвому кроту, рецепт став відомим у Мережі

У Росії знайшли заміну іноземному алкоголю - настоянка на мертвому кроту. Рецепт став настільки популярним у Мережі, що російський "Росспоживчнагляд" закликав не готувати його.

Про це пише російський телеграм-канал Baza.

У Росії придумали новий напій - "кротовуха". Її рецепт уже активно поширюється у Мережі. Автор цього напою стверджує, що для приготування потрібен мертвий кріт, який уже почав розкладатись. Далі - труп тварини потрібно залити спиртом та дати настоятись на кілька тижнів. За словами російських гурманів цей напій має смак "прілої землі після дощу у лісі".

Звіряче "імпортозаміщення" стало популярним у Мережі, через що навіть офіційне російське відомство "Росспоживчнагляд" видало заяву про те, що "кротовуха" може бути смертельною або призвести до інвалідності.

Нагадаємо, у Москві поліція зупинила автомобіль із імпровізованою ядерною ракетою "Сармат", власник якого закликав обстріляти Вашингтон. Божевільний росіянин здійснював автопробіг від Казані до Москви. Раніше його авто поламалось дорогою до столиці РФ, тоді ініціатори кривавих закликів просили однодумців скинути їм гроші на ремонт авто та бензин.

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