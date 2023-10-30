Зворушливий момент: сліпий собака возз'єднався зі своїм господарем завдяки дрону (відео)

У Великій Британії зниклий сліпий собака возз'єднався зі своїм господарем завдяки дрону.

Про це пише Daily Mail.

Власник Моллі провів три дні у пошуках 11-річного лабрадора та побоювався, що вона могла померти.

Зрештою він вирішив зателефонувати до благодійної організації Drone to Home, яка використовує дрони для пошуку зниклих тварин.

Лабрадор Моллі / Фото: facebook.com/dronetohome

Команда виявила Моллі в Тіссінтоні, Дербішир, всього через дві години після дзвінка, і зраділий власник поїхав за нею.

Дрон залишався зосередженим на собаці доти, доки господар не прибув на місце, тому зворушливий момент возз'єднання був зафіксований на його камеру.

58-річний господар Майк Геррідж сказав: "Чесно кажучи, я не думав, що ми знайдемо її живою. Я почав обдивлятися канави та ями, в які вона могла впасти. Вона абсолютно сліпа і малорухлива. Я стояв поруч із оператором дрона, який сказав: "Думаю, я знайшов вашого собаку", тому я подивився на його екран і сказав: "Так, це він!".

На кадрах, знятих безпілотником, видно, як Моллі блукає загоном, перш ніж Геррідж під'їжджає до улюбленця.

"Я був такий щасливий, що ми знайшли її, це був дійсно емоційний момент", - сказав чоловік, додавши: "Це було великим полегшенням для сім'ї, але я гадки не маю, куди вона пішла. Коли вона почула мій голос, вона почала стрибати, як цуценя. Я тримав її і думав: "Не можу повірити, що забираю тебе просто зараз".

Генеральний директор Drone to Home Філ Джеймс сказав: "Я не часто відчуваю емоції, але лабрадор викликав у мене сльози".

Філ, який також є головним оператором дронів та інструктором благодійної організації, розпочав свою місію щодо возз'єднання власників та тварин 2019 року. Тоді у нього був лише один дрон. Спочатку він фінансував компанію самостійно, доки у квітні минулого року не зареєстрував її як благодійну.

Філ додав: "На сьогодні ми повернули 2487 собак, трьох поні, ему, скунса та дев'ятьох корів. Ми отримуємо в середньому близько 40 дзвінків та повідомлень на день і у нас є 11 навчених волонтерів, які відповідають на телефонні дзвінки. Ми всі любимо те, що робимо, і у нас найкраща робота у світі".

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