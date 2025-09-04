ТСН у соціальних мережах

Зворушлива знахідка: турист натрапив на будинок-привид, де час завмер (відео)

Справжнє «вікно» в минуле: валлійський турист випадково знайшов покинутий будинок, де час, здається, зупинився.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Котедж Пантау, Абереду, Повіс (Зображення: derelictplaces)

Котедж Пантау, Абереду, Повіс (Зображення: derelictplaces) / © mirror.co.uk

Відомий валлійський мандрівник Ден, який веде блог у TikTok під ніком «Валлійський Турист», знайшов покинутий фермерський будинок в пагорбах і зізнався, що ця знахідка викликала у нього «сум».

Про це пише Mirror.

Вражаюча, але сумна знахідка

Ден досліджував будинок у Поуїсі, відомий як ферма Пантау в Абереду. Хоча будівля перебуває в жалюгідному стані з розбитими вікнами та розкиданими речами, деякі елементи залишилися недоторканими. Куртки все ще висять на гачках, а чайник стоїть на плиті, наче мешканці щойно вийшли з дому. Саме ці дрібниці, що нагадують про колишнє життя, справили на Дена глибоке враження.

«Дивовижна будівля з багатою історією. Те, що я знайшов всередині, було справді вражаючим, але водночас досить сумним, знаючи, що колись тут жила сім’я, яка залишила багато своїх речей», — написав Ден під відео.

Будинок під загрозою зникнення

Відео швидко стало вірусним, а глядачі зізналися, що відчувають ті ж емоції, ніби мешканці «просто зникли». Зазначимо, що ще в липні цей будинок потрапив до списку будівель, що знаходяться під найбільшою загрозою зникнення у Великобританії. Цей реєстр, складений благодійною організацією SAVE Britain’s Heritage, включає об’єкти, які можуть бути втрачені назавжди.

Ферма Пантау, що є пам’яткою архітектури ІІ ступеня, була офіційно внесена до реєстру ще у 2004 році. За словами експертів, вона має «особливий архітектурний інтерес як рання фермерська садиба XIX століття».

