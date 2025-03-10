Звукоізольована труна: чоловік створив унікальний бокс для сну, але є нюанс – фото

Американець створив власну капсулу тиші, але поки що не може в ній спати.

Чоловік побудував ящик для сну, щоб сховатися від галасливих сусідів.

Айзек із Аризони розповів Newsweek, що його сусіди – рідна сестра та її чоловік – не працюють і ведуть нічний спосіб життя. Вони голосно ходять будинком, готують їжу вночі, грюкають дверима, а ще тримають домашніх тварин.

Намагаючись знайти спокій, він змайстрував звуконепроникний ящик для сну.

"Спальна капсула" своїми руками

Його конструкція складається з шести листів меламінової ДСП розміром 4×8, а дверцята закриваються магнітами та пінопластовою стрічкою. Робота над проєктом зайняла близько 15 годин, і зовні його "спальний ящик" нагадує труну, хоча значно зручнішу.

Капсула для сну / Фото: Reddit/isaacnewtonx40

Проблема №1: небезпека задухи

Айзек поки що не може спати всередині, оскільки коробка герметична, і в ній накопичується CO2. Щоб зробити її безпечною, він працює над вентиляційною перегородкою, яка пропускатиме повітря, але блокуватиме звук.

Проблема №2: шум не зник повністю

Попри відчутне зменшення шуму, низькі частоти та вібрації досі проникають. Айзек планує посилити конструкцію та додати повітряний прошарок під нею для ізоляції від ударного шуму.

Опублікувавши свою історію на Reddit, Айзек отримав несподівану підтримку. Деякі користувачі зізналися, що вже роками сплять у звуконепроникних капсулах, і поділилися своїми лайфгаками.

Айзек вирішив продовжити експерименти та документувати весь процес, щоб допомогти іншим, хто також бореться за спокійний сон. Час покаже, чи стане його "спальний бокс" ідеальним рішенням.

Нагадаємо, як чоловік побудував крихітний будинок, щоб насолити сусідам-мільйонерам. Його дім завширшки всього три метри.

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