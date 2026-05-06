Звичайна літня прогулянка може закінчитися трагедією: ветеринар попередив власників собак

Влітку собаки можуть наражатися на смертельну небезпеку під час прогулянок біля водойм. Йдеться про синьо-зелені водорості, або ціанобактерії, які можуть бути токсичними для тварин.

Про це попередив головний ветеринар в коментарі Mirror.

За його словами, синьо-зелені водорості насправді є не водоростями, а різновидом бактерій. Вони можуть бути майже непомітними у воді, але іноді утворюють характерне “цвітіння”, через яке вода набуває горохово-зеленого кольору та стає схожою на суп.

Ветеринар наголошує: для людей такі бактерії можуть спричинити подразнення шкіри або погіршення самопочуття, але для собак вони значно небезпечніші. Якщо тварина викупається у забрудненій воді або нап’ється з водойми, токсини можуть уразити печінку.

“Синьо-зелені водорості можуть бути токсичними для собак, якщо вони плавають у забрудненій воді або п’ють її. У деяких випадках ці бактерії можуть бути смертельними та спричинити довгострокові проблеми зі здоров’ям”, — пояснив Маккормак.

Що робити власникам собак

Ветеринар радить не підпускати тварину до водойм, якщо вода має підозрілий зелений колір або на поверхні помітне цвітіння. Навіть якщо власник не впевнений, що це саме синьо-зелені водорості, краще не ризикувати.

Якщо собака все ж могла контактувати із забрудненою водою або проковтнула її, потрібно негайно звернутися до ветеринара. За словами Маккормака, антидоту від отруєння синьо-зеленими водоростями у собак немає, тому швидкість допомоги має вирішальне значення.

Лікування залежить від стану тварини. У деяких випадках ветеринар може викликати блювання, щоб вивести токсини зі шлунка. Якщо ж у собаки сталися судоми, втрата свідомості або інші тяжкі симптоми, може знадобитися інтенсивна терапія.

Які симптоми мають насторожити

Після контакту із синьо-зеленими водоростями у собаки можуть з’явитися такі ознаки:

блювання;

втрата апетиту;

діарея;

напади або судоми;

слабкість, непритомність або втрата свідомості;

сплутаність свідомості чи дезорієнтація;

надмірне слиновиділення;

утруднене дихання.

Ветеринар наголошує: у разі появи таких симптомів після прогулянки біля водойми не варто чекати, що стан покращиться сам. Собаку потрібно якнайшвидше показати спеціалісту.

