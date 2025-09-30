Звичайна спеція, якою приправляють соуси та салати, може стати ліками від раку

Орегано / © Pixabay

Дослідники з Університету Гвадалахари (Мексика) представили результати дослідження, яке вивчало протиракові властивості настою мексиканського орегано (Lippia graveolens) та його ключового компонента карвакролу. Робота була опублікована у журналі Nutrients 28 вересня 2025 року.

Вчені порівняли хімічний склад, антиоксидантні властивості та вплив на клітинний метаболізм настою орегано з чистим карвакролом у різних лініях клітин раку молочної залози, включаючи агресивний потрійно-негативний підтип.

Основні результати

Настій мексиканського орегано продемонстрував високу антиоксидантну активність та дозозалежний протипухлинний ефект.

Він знижував проліферацію ракових клітин при концентраціях 0,08–0,18 мг/мл, що свідчить про ефективність, але водночас меншу токсичність у порівнянні з карвакролом.

Чистий карвакрол діяв агресивніше, але мав вищу токсичність для здорових клітин.

Науковці вважають, що мексиканське орегано може стати основою для розробки нових природних засобів терапії раку молочної залози, зокрема для пацієнток із підтипом потрійно-негативного раку, який важко піддається лікуванню стандартними методами.

Автори наголошують на потребі подальших досліджень, щоб зрозуміти механізми дії біоактивних сполук орегано та перевірити результати в клінічних умовах.

