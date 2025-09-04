Ви ніколи не повірите: що насправді означає прізвище Кукла

Дівчина з ноутбуком / © Getty Images

На перший погляд, деякі українські прізвища можуть здатися дивними, але їхнє походження часто має цікаву історію. Саме так сталося і з прізвищем Кукла. Один користувач звернув увагу на те, що зустрічав це прізвище ще наприкінці XVIII століття в селі біля Корсуня.

Про це пише Telegraf.

Версії походження прізвища

Про етимологію прізвища запитали в Facebook-спільноті «Українське прізвище». Учасники дискусії запропонували кілька варіантів, звідки могло виникнути це незвичайне прізвище. Активний учасник спільноти Віталій Брудновський вважає, що воно може походити від слів «кукла — кукра — кукса — кукша». За його словами, «кукла» — це багатозначне слово, що могло означати:

личинку гусениці;

клоччя пряжі.

Інший коментатор запропонував ще одну оригінальну версію: прізвище могло утворитися від «загорнутого в ганчірку шматка жуваного хліба, що використовувався як соска для дитини».

Скриншот з допису. / © Скріншот

Згідно з даними сервісу ridni.org, в Україні налічується 1160 носіїв прізвища Кукла. Найбільше воно поширене в центральних і північних областях, але зустрічається по всій території країни.

Прізвище КУКЛА налічує 1160 носіїв. / © Скріншот

Нагадаємо, в Україні існує безліч рідкісних та незвичайних прізвищ, носіїв яких залишилося дуже мало. Більшість таких прізвищ мають цікаве походження — від козацьких прізвиськ, старовинних професій, географічних назв і навіть жартівливих слів.

