Ви ніколи не повірите: що насправді означає прізвище Кукла
Звідки взялося прізвище Кукла? Стало відомо про його дивне походження.
На перший погляд, деякі українські прізвища можуть здатися дивними, але їхнє походження часто має цікаву історію. Саме так сталося і з прізвищем Кукла. Один користувач звернув увагу на те, що зустрічав це прізвище ще наприкінці XVIII століття в селі біля Корсуня.
Про це пише Telegraf.
Версії походження прізвища
Про етимологію прізвища запитали в Facebook-спільноті «Українське прізвище». Учасники дискусії запропонували кілька варіантів, звідки могло виникнути це незвичайне прізвище. Активний учасник спільноти Віталій Брудновський вважає, що воно може походити від слів «кукла — кукра — кукса — кукша». За його словами, «кукла» — це багатозначне слово, що могло означати:
личинку гусениці;
клоччя пряжі.
Інший коментатор запропонував ще одну оригінальну версію: прізвище могло утворитися від «загорнутого в ганчірку шматка жуваного хліба, що використовувався як соска для дитини».
Згідно з даними сервісу ridni.org, в Україні налічується 1160 носіїв прізвища Кукла. Найбільше воно поширене в центральних і північних областях, але зустрічається по всій території країни.
Нагадаємо, в Україні існує безліч рідкісних та незвичайних прізвищ, носіїв яких залишилося дуже мало. Більшість таких прізвищ мають цікаве походження — від козацьких прізвиськ, старовинних професій, географічних назв і навіть жартівливих слів.
