Звичайний вітамін допоможе уповільнити старіння шкіри: подробиці

Шкіра / © www.credits

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Нове дослідження японських вчених показало, що вітамін С може ефективно боротися з віковими змінами шкіри, зокрема з її витонченням. Вітамін стимулює проліферацію клітин епідермісу, роблячи шкіру щільнішою і здоровішою.

Про це пише Science Alert.

Вчені з Університету Хокуріку та Токійського інституту геронтології вирощували в лабораторії моделі людської шкіри та піддавали їх впливу вітаміну С у концентраціях, подібних до тих, які надходять до шкіри через кровотік.

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Уже через тиждень товщина епідермісу збільшилась, а після двох тижнів — ще більше, що вказує на активне розмноження клітин.

Дослідники з’ясували, що вітамін С активує 12 ключових генів, пов’язаних із проліферацією клітин, деякі — у 75 разів.

Цей ефект досягається завдяки здатності вітаміну С підтримувати ферменти, що беруть участь у деметилюванні ДНК — процесі, який включає або вимикає активність генів без зміни генетичного коду.

Ці відкриття відкривають нові перспективи у боротьбі з ознаками старіння. Вітамін С може стати базовим інгредієнтом у створенні нових засобів для відновлення шкіри у людей похилого віку.

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Нагадаємо, доцент Університету штату Огайо Теодор Браскі (Theodore Brasky) вважає, що вітаміни В6 та В12 здатні викликати рак легень.

Відомо, що вітаміни групи B допомагають при підвищеній втомі, погіршенні зору, депресії, порушенні роботи нервової системи. Але, як зазначили дослідники, вони здатні викликати онкологічні захворювання.