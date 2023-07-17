Зятя жінки, колір сукні якої підірвав Інтернет, звинуватили у спробі вбивства дружини (фото)

Шотландець, який 2015 року прославився завдяки вірусній чорно-синій або біло-золотій сукні своєї свекрухи тепер звинувачується в спробі вбивства своєї дружини.

Про це пише nypost.com.

38-річний Кейр Джонстон з острова Колонсей постав перед Високим судом Глазго в понеділок після того, як йому було пред'явлено звинувачення в замаху на вбивство його дружини Грейс Джонстон.

Він нібито протягом 11 років здійснював акти домашнього насильства та примусового контролю проти Грейс, а у березні минулого року спробував убити її, притиснувши її до землі та стиснувши шию.

Кейр та Грейс Джонстон / Фото: Grace MacPhee/Facebook

Кейр відкинув усі звинувачення проти нього, зокрема те, що він неодноразово нападав на свою дружину в їхньому домі, перш ніж розмахувати ножем і намагатися задушити її.

Інші звинувачення, пов'язані з інцидентами в період від квітня 2019 року до березня 2022 року, містять нібито штовхання Грейс до стіни, крики на неї та душіння. Він нібито намагався сісти до машини, в якій вона перебувала, і вдарив її через відкрите вікно, а також в іншому інциденті, коли Кейр заблокував свою дружину і витяг її з пабу після того, як вона відмовилася піти з ним.

Пара одружилася 2015 року / Фото: Grace MacPhee/Facebook

Кейр також нібито ізолював Грейс від її друзів та сім'ї, а також стежив за її грошима, щоб вирішити, до якої частини вона може отримати доступ.

Справа про замах на вбивство отримає попереднє слухання перед судом 2024 року.

Зауважимо, пара стала вірусною сенсацією 2015 року після того, як їхня подруга та гостя на весіллі Кейтлін Макніл опублікувала у Tumblr фотографію сукні, в яку була одягнена мати Грейс, Сесілія Блісдейл.

Люди з близького оточення Джонстонів заявили, що сукня на фотографії здається синьо-чорною, тоді як інші впевнені, що вона була біло-золотою.

Сукня, яка підірвала Інтернет / Фото: Tumblr/Caitlin McNeil

Дебати також заінтригували Інтернет, і одяг став відомим просто як "сукня" або "сукня, яка підірвала Інтернет". Знаменитості, серед який Кім Кардаш'ян, Каньє Вест, Тейлор Свіфт, Кеті Перрі та Кріссі Тейген, брали участь в онлайн-розмові про те, як їхній мозок обробляє кольори.

Це було настільки спірно, що Кейр, Грейс і Макніл навіть з'явилися на "Шоу Еллен ДеДженерес", де Блісдейл вийшла у сукні, яка справді була чорно-синьою. ДеДженерес подарувала парі чек на 10 000 доларів, а також подорож на Кариби.

Кейр та Грейс Джонстон на шоу / Фото: TheEllenShow/YouTube

Нагадаємо, чоловік образився на дружину, яка приховала 50 тисяч доларів на секретному рахунку в банку. Жінка народилася в іншій країні та мала там збереження.

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